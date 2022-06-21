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«اضطراب ما بعد الصدمة».. معاناة مدى الحياة!
«اضطراب ما بعد الصدمة».. معاناة مدى الحياة!
21 يونيو 2022 19:46

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)


يتعرض الكثيرون يومياً حول العالم لمشاهد قاسية وحوادث مروعة، إما بمشاهدتها عن قرب أو بكونهم جزءاً منها، وتكون في غاية القسوة والصعوبة، ولا يستطيعون تحملها، خاصة قتل أو فقد الأبناء.

وتكون لدى بعض هؤلاء رغبة كبيرة في عدم استرجاع أي تفاصيل من الحدث، حتى بعد مرور سنوات عليه، ويفسر ذلك الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي المصري بأن هذا يسمى "مرض اضطراب ما بعد الصدمة" أو PTSD ويكشف مدى حجم تأثرهم بما اصطدموا به.

وأضاف استشاري الطب النفسي لـ"الاتحاد" أن هذه المجموعات يجب أن يتم تقديم الدعم والعلاج النفسي السريع لها، فمثلاً والدة فتاة المنصورة التي تم قتلها على يد زميلها في مصر لن تتمكن من المرور من أمام الجامعة التي كانت مسرح الجريمة طوال حياتهم، خوفاً من استرجاع نفس الآثر النفسي الذي عانت منه وقت وقوع الحادث، وهو الأمر المصاحب لكل الذين رأوا الجريمة في وضح النهار.

وأشار الدكتور مجدي إلى أنه تم اكتشاف مرض اضطراب ما بعد الصدمة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كان مرتبطا بالجنود الذين شاركوا في الحرب وعانى أغلبهم من أمراض نفسية شديدة عرفت فيما بعد بـPTSD مشيراً إلى أن الأمر مرتبط بتأثير الحدث على الشخص سواء كان شاهدا عليه مثل الزلازل على سبيل المثال، أو ممن تعرضوا له بشكل مباشر.

وأكد استشاري الطب النفسي أن مشاركة فيديوهات العنف والجريمة في أي مجتمع تتسبب في اتساع دائرة المرض النفسي، وينصح بعدم مشاركتها أو نشرها في العموم لمنع تأثيرها على المشاركين فيها أو المتأثرين بها بشكل عام من الأسر وأهالي الضحايا أو الجناة، الأمر الذي يجعل العلاج فيما بعد أكثر صعوبة.

 

          

 
 

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