والد طالبة المنصورة يكشف لـ«الاتحاد» تفاصيل حول الجريمة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) أكد أشرف عبد القادر والد نيرة طالبة المنصورة التي تم قتلها على يد زميلها أمس الاثنين، أن ابنته رفضت العديد من عروض الزواج من الذين تقدموا لها، على أساس صغر سنها، ورغبتها في الانتهاء من دراستها الجامعية أولاً، خاصة أنها متفوقة، وكانت تأمل في تحقيق الكثير من الإنجازات. وأضاف عبد القادر لـ«الاتحاد»، أن الجاني أقدم على هذه الجريمة البشعة التي أنهت حياتها، ولم يمهلها لتحقق أحلامها وتعيش مثل قريناتها، مشيراً إلى ثقته في القضاء المصري والحكم العادل الذي يأتي بحقه وحقها. وأوضح الأب المكلوم أنه لم يكن يتوقع بأي حال من الأحوال أن تنتهي حياة ابنته بهذه الطريقة، خاصة أنها فتاة هادئة لا تقوم بأي شيء يؤذي أحداً، وتعمل منذ نعومة أظفارها على عمل الخير للجميع والاهتمام بدراستها. وأكد عبد القادر أن الأسرة في حالة صدمة كبيرة من الواقعة، إلا أن التسليم بقضاء الله وقدره وسرعة القبض على الجاني وإحالته للمحاكمة للقصاص ولينال العقاب الذي يستحقه، أمر يجعلهم يتمسكون بالصبر. وشهدت مصر، أمس، حادثة مروعة، بإقدام الطالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة بطعن زميلته ثم ذبحها في الشارع، وألقت قوات الشرطة القبض عليه، وكشفت التحقيقات عن أنه يهددها بالقتل منذ أشهر عدة لرفضها الارتباط به، أمرت النيابة العامة بحبسه.