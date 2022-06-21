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غرق مطعم عائم شهير في هونغ كونغ
المطعم العائم "جامبو"
21 يونيو 2022 19:08

أعلن صاحب مطعم «جامبو» العائم الشهير في هونغ كونغ أن مطعمه غرق في بحر الصين الجنوبي.
وانقلب المطعم العائم، الذي يبلغ طوله 76 متراً الأحد، بالقرب من جزر باراسيل بعدما تسربت إليه المياه في ظروف مناخية «معاكسة»، وفقاً لبيان صادر عن «أبردين رستورانت انتربرايزس» في هونغ كونغ.

  • المطعم العائم جامبو
    المطعم العائم جامبو

وأوضحت الشركة، في بيان، أن أياً من أفراد الطاقم لم يصب بأذى، معربة عن «الحزن الشديد» لهذا الحادث.
وقال البيان، إن «عمق المياه في الموقع يتجاوز ألف متر، مما يجعل من الصعب جداً تنفيذ عمليات لانتشال» المطعم.
وأضافت الشركة أن «جامبو»، الذي كان يرسو في جنوب جزيرة هونغ كونغ منذ نحو نصف قرن، أخضع لعملية فحص قبل إبحاره، وحصل على «كل التصاريح اللازمة» قبل مغادرته الثلاثاء الماضي.

برر مشغلو هذا المطعم الفخم إغلاقه نهائياً في مارس 2020 بجائحة «كوفيد-19»، بعد نحو عقد عانى خلاله صعوبات مالية.
كان «جامبو»، الذي افتتح عام 1976، يمثل ذروة الفخامة، وصمم تبعاً لنموذج القصر الإمبراطوري الصيني، وقد اجتذب زواراً كباراً، من الملكة إليزابيث الثانية إلى الممثل الأميركي توم كروز.

المطعم العائم

إلا أن المطعم، الذي ظهر في عدد من الأفلام واشتهر بالمأكولات البحرية، لم يعد يحقق أرباحاً منذ عام 2013، وبلغت خسائره المتراكمة أكثر من 12.7 مليون دولار أميركي.وكانت أكلاف صيانته تبلغ ملايين الدولارات سنوياً.

المصدر: آ ف ب
مطعم عائم
غرق
هونغ كونغ
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