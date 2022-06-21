«مارفل أفنجرز» الملاذ الصيفي لـ «ديزني لاند باريس»

أبوظبي (الاتحاد)

توفر وجهة عالم «مارفل أفنجرز» في «ديزني لاند باريس» لعشاق الشرق الأوسط أفضل العروض، ما يجعلها الملاذ الأنسب لهم في فصل الصيف.

ومن المقرر أن تفتح وجهة المغامرات الجديدة أبوابها أمام عشاق «مارفل» في 20 يوليو 2022، وتقع على بعد 6 ساعات سفر فقط عن طريق الجو، وتعد بتقديم تجربة غامرة لزوارها من الشرق الأوسط، إلى جانب الاستمتاع بأبطال «مايتست هيروز» وعيش قصتهم البطولية. لقد أعيد تخيل عالم «مارفل أفنجرز» بالكامل، وهو مخصص لاكتشاف وتدريب الجيل المقبل من الأبطال في «ديزني لاند باريس». والجميع مدعوون للانضمام إلى فريق أبطال «أفنجرز» وحلفائهم في مختلف أنحاء العالم، حيث سيحظى الجميع بفرصة نسج شبكات العناكب مثل «سبايدر مان» والتحليق في الفضاء مع «آيرون مان» و«كابتن مارفل» وارتداء البدلات الخارقة والتزوّد بالطاقة تماماً كما يفعل أبطالنا الخارقون. عالم «أفنجرز»

قام توني ستارك بإنشاء عالم «أفنجرز» بنفسه لاكتشاف جيل جديد من الأبطال الخارقين وتدريبهم. وللمرة الأولى على الإطلاق، سيتاح للراغبين بالانضمام إلى فريق «أفنجرز» فرصة الاستمتاع بمغامرات حيّة إلى جانب أبطالهم المفضلين.

وللوفاء بهذا الوعد، تعاونت فرق عمل «والت ديزني إيماجنيرينج» في باريس وأنحاء العالم بشكل وثيق مع الفرق التي أنتجت أفلام «أفنجرز» والمسلسلات التلفزيونية والقصص المصورة. فقد قامت هذه الفرق مجتمعة بتصميم وإنشاء مكان جديد بالكامل في أكوان «مارفل» المتعددة، والذي ينمّي إحساسنا بالبطل الخارق الذي نشعر فيه بداخلنا. وفي الواقع، سيصبح الزائرون، سواء كانوا من عشاق «مارفل» أو ممن يزورون عالم «الأبطال الخارقين» للمرة الأولى، بمثابة مرشحين جاهزين ليحذوا حذو الأبطال الخارقين في رحلة بطولية خاصة بهم. وهناك يمكنكم أن تساعدوا «سبايدر مان» في مهمته حيث تستطيعون نسج شبكة عنكبوت، أو إنقاذ الكون بسرعة فائقة إلى جانب «آيرون مان» و«كابتن مارفل»، أو التدرّب مع «أوكوي» و«دورا ميلاج» أو رؤية «بلاك ويدو» في مواجهة قوى الشر أو الرقص مع «جارديانز أوڨ ذي جالاكسي».

وخلال مغامراتهم الخاصة، سيتمكن الراغبون بالانضمام إلى فريق «الأبطال الخارقين» من فعل ذلك عبر ارتداء بدلات أبطالهم المفضلين، والتي يجدونها في تجربة تسوّق حصرية، وبالطبع مدّ أنفسهم بالطاقة اللازمة تماماً كالأبطال عبر تناول الأطعمة والحلويات اللذيذة في مطاعم مثل «بي واي إم» و«ستارك فاكتوري». مغامرات شائقة

سيُتاح لعشاق عالم «مارفل أفنجرز» فرصة اللقاء مع «سبايدر مان» و«آيرون مان» أو «كابتن مارفل» في المبنى الجديد المخصّص حصرياً لعالم «مارفل» في مجمّع «ديزني لاند باريس» مركز التدريب. وتُقدم الوجهة الجديدة لكل عشاق الأبطال الخارقين فرصة تحقيق حلم الباحثين عن الإثارة، وشعور الطيران بقوة، من خلال اللعبة الأفعوانية عالية السرعة، حيث سيتعامل الباحثون عن المتعة مع «كابتن مارفل» نفسه و«آيرون مان».

ويحصل الجميع من مختلف الأعمار على قدرات استثنائية لنسج شبكات العناكب كالبطل «سبايدرمان» الشهير. ولتحقيق ذلك، تمّ ابتكار وسيلة تكنولوجية حديثة ينحصر استخدامها بهذا المكان بالتحديد. أما المهمّة، فهي عبارة عن التعاون مع «سبايدي» لمحاولة إلقاء القبض على روبوتات «سبايدر بوتس»، صديقة بيتر باركر، التي تخرج عن السيطرة قبل أن تعيث خراباً في عالم «مارفل أفنجرز» التزوّد بالطاقة مع الأبطال الخارقين

مطعم «بي واي إم كيتشن» هو بمثابة مختبر علمي مبتكر يقدم الأطعمة والمشروبات المستوحاة من حياة الأبطال الخارقين. أما «ستارك فاكتوري»، فهو مطعم يوفر خدمات الطعام السريعة، ويتيح للزائرين فرصة مشاهدة الطهاة وهم يعدّون الطعام، واكتشاف سلسلة من «بيض عيد الفصح» المخبأة تكريماً للمعجبين، بما في ذلك قطع الأشكال الخاصة التي يعدّها توني ستارك و«هالك باستر» الخارق، والموجود حصراً في مجمّع «ديزني لاند باريس». كما سيشرف على شاحنة الطعام الخاصّة بمطعم «ويب» مبتكرو مطبخ هذا المطعم، والذي سيقدّم مجموعة متنوعة من المعكرونة وكرات جوز الهند المحضّرة على الطريقة الآسيوية.

وسيكون متجر «عدّة المهمات» المكان الأنسب للحصول على مجموعة واسعة من المعدات، بما في ذلك مستلزمات أبطال عالم «أفنجرز» وفرقة الهندسة العالمية «دابليو إي بي». وستجعل إكسسوارات «دابليو إي بي» التقنية من تجربة الزائرين استثنائية بامتياز.

مساحات خارجية

من شروق الشمس حتى غروبها، زيارة مجمّع «ديزني لاند باريس» للألعاب هي تجربة لا مثيل لها للضيوف المقيمين في فندق «ديزني نيويورك – ذي آرت أوف مارفل»، وهناك يختبر الضيوف معياراً جديداً من الإقامة الفندقية، حيث تروي كلّ زاوية من زواياه قصة عن أحد الأبطال، بما في ذلك «ركن الأبطال الخارقين»، الذي يمكن الضيوف من أن يلتقوا فيه مع «كابتن أميركا» و«بلاك ويدو» اعتباراً من افتتاح عالم «مارفل أفنجرز» في «ديزني لاند باريس»، بالإضافة إلى «منطقة تدريب الأبطال» وهي عبارة عن مساحات خارجية مخصّصة لمجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية التي يمكن للضيوف من مختلف الأعمار الاستمتاع بها. ويعتبر فندق «ديزني نيويورك – ذي آرت أوف مارفل»، ملاذاً أنيقاً يقدم الراحة والإثارة التي تتمتع بها مانهاتن اليك مباشرة. يقع فندق «ديزني نيويورك - ذا آرت أوف مارفل» على بعد 10 دقائق فقط سيراً على الأقدام من المتنزه، وهو المكان المناسب للأبطال الخارقين لأخذ قسط من الراحة والاستمتاع بأسلوب حياة غامرة.

تم افتتاح عالم «مارفل أفنجرز» كجزء من الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس «ديزني لاند باريس»، ويُعدّ هذا العالم، الذي يوفر مجموعة متكاملة من التجارب الاستثنائية التي لم يسبق لها مثيل في أوروبا، محطة رئيسية جديدة في تاريخ مجمّع الألعاب، كجزء من التحوّل الذي يشهده حالياً منتزه «استوديوهات والت ديزني» على مدار سنوات متعددة.