«بلوواترز».. تجارب ترفيهية لنهاية الأسبوع

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم «بلوواترز»، الوجهة العصرية الفريدة، لسكان دبي وزوارها مجموعة واسعة ومتنوعة من عروض الفطور المتأخر والتجارب الترفيهية في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في أجواء ممتعة ومريحة.ويقدم مطعم «شي»، الشهير في مجال المأكولات الآسيوية الفاخرة أفضل العروض أيام السبت، وتضم قائمة من الأطباق الرئيسية الشهية المعدة من البط المقرمش بالخبز، والسمك المشوي المُغطى بصوص العسل والعصائر بأنواعها، ليستمتع الزوار بأشهى المأكولات ضمن أجواء ساحرة وإطلالات رائعة للواجهة البحرية.

ويقدم «براس مونكي» عروض الفطور المتأخر أيام السبت، مع مجموعة غير محدودة من الأطعمة والمشروبات، و3 ساعات من اللعب المجاني المناسبة لجميع أفراد العائلة، كما يقدم تخفيضات تصل إلى 50% على لعبة البولينج حتى الساعة 5:00 مساءً.

يتألق مطعم «أليسي» المستوحى من ساحل «أمالفي» الإيطالي، حيث تتسلل أشعة الشمس من خلال النوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف والمطلة على البحر ليستمتع زواره بوجبات الفطور المتأخر في عطلة نهاية الأسبوع من خلال قائمة معدّة بدقة، وتضم المأكولات البحرية، والمقبلات والأطباق الرئيسية والحلويات.

كما يُقدم المحار المَحلي من «محار دبا بي»، وجبنة البورتا الإيطالية القشدية، وسرطان البحر مع معكرونة من نوع «لنغويني» ومجموعة من المأكولات البحرية الخاصة، بالإضافة إلى الحلويات اللذيذة، من التيراميسو الكلاسيكي وكيكة الشوكولا الداكنة الكريمية.

ويقدم الشيف إيفان بوك وفريقه تجارب طعام مكسيكية مبتكرة تتضمن أشهى الأطباق من اللحوم والمأكولات البحرية، وذلك كل عطلة نهاية الأسبوع في أجواء رائعة ومتميزة مع عروض الفلكلور المكسيكي المبهجة. أما لمحبي أطباق التاكو الشهية، فيقدم المطعم تجربة التاكو-بوت كل يوم ثلاثاء.

يوفر مطعم «ذا لندن براجكت» المطعم تجربة احتفالية تحاكي أجواء كرنفال «نوتينغ هيل» الشهير عالمياً، مع الاستمتاع بالإيقاعات الأفريقية ورقصات السامبا الجذابة والموسيقى الرائعة التي يقدمها «روتيكال ديب».

سيقدم المطعم للضيوف قائمة متنوعة من أفضل أطباق لندن، مثل أضلاع اللحم، وسلطة جبنة البوراتا، والسمك المقلي والقرمش، والستيك، ولحكم أنجوس، والمزيد من الأطباق الشهية للنباتيين.

ويستمع زوار «هلز كيتشن» بمزيج رائع من أجواء الترفيه الحيوية والموائد الفاخرة من تقديم الشيف رامزي غوردون الحائز على نجوم «ميشلان» في مطعمه الثاني في جزيرة «بلوواترز»، ويقدم غوردون رامزي في عطلة نهاية الأسبوع أطباقاً شهية لفترات الفطور المتأخر والغداء.يستمر فندق سيزار بالاس دبي بجذب الزوار وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع للاستمتاع بوجبات الفطور المتأخر، المصحوبة بالفعاليات وعروض الترفيه الحية. ويقدم «باكانال» هذه العروض في خيمته الشهيرة المطلة على مسبح فورتونا بالطابع الاستوائي والمحاط بالإطلالات الخلابة. ويمكن للصغار الاستمتاع بعروض وأنشطة متنوعة من الترفيه والفنون والحرف اليدوية والرسم على الوجه.

