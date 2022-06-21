للمرة الأولى بالشرق الأوسط.. مطاعم في دبي تنضم لدليل «ميشلان»

أعلن في دبي اليوم عن مجموعة المطاعم المختارة لعام 2022 في "دليل ميشلان دبي" الذي يمثل النسخة الأولى من دليل" ميشلان" العالمي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والذي يحتفي بالمطابخ المبهرة التي تحتضنها مدينة دبي وتزخر بالحيوية والتنوع.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم بدبي ونظمته شركة " ميشلان" بالتعاون مع دائرة الإقتصاد والسياحة بدبي في "أوبرا دبي" بحضور عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري وغويندال بولينيك المدير الدولي لدليل "ميشلان"وعدد من مسؤولي المطاعم والمعنيين.

واختار مفتشو "دليل ميشلان" المجهولون ما مجموعه 69 من المطاعم التي تغطي 21 نوعا من المطابخ. ومنح "دليل ميشلان دبي 2022" في نسخته الافتتاحية نجمتي ميشلان لمطعمين ونجمة ميشلان واحدة لتسعة مطاعم وتصنيف "بيب غورمان" لـ 14 مطعما في دبي.

وقال غويندال بولينيك: "يمثل اختيار هذه المجموعة الأولى على الإطلاق من مطاعم دبي لحظة تاريخية لدليل ميشلان ومنطقة الشرق الأوسط.. وما يجعل المشهد المطبخي في مدينة دبي متميزا للغاية هو تجسيده أكثر من 200 جنسية تجد في هذه المدينة بيتا ثانيا لها إذ يستعرض طيفا متنوعا من المطابخ وتتقاسم المطاعم جميعها في هذه المدينة الراقية والسريعة الوتيرة والمفعمة بالنشاط عاملا مشتركا واحدا وهو أنها عامرة بالشغف والاندفاع".

وأضاف أن دبي تشكل اليوم وجهة ملهمة لفن الطهي وتذوق الطعام ولا شك لدينا في أن طاقتها الفريدة للغاية ستجذب الذواقة من جميع أنحاء العالم .