نصب تذكاري لأبطال الخطوط الأمامية في «دبي للعلوم»

دبي(الاتحاد)

شهد مجمع دبي للعلوم، التابع لمجموعة تيكوم، اليوم الكشف عن النصب التذكاري لأبطال الخطوط الأمامية الذي صممته مجموعة «كارت»، وهو عمل فني فريد يترجم معاني الفخر والامتنان للعاملين في مجالات الطب والأمن والصحة العامة حول العالم، وذلك تكريماً لما بذلوه من جهود وتضحيات لرعاية أفراد المجتمع خلال فترة انتشار الجائحة.حضر الاحتفالية التكريمية كل من اللواء عبدالله علي عبدالله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ ورئيس فريق إدارة الأزمات والكوارث الداخلي في شرطة دبي والدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، ومروان عبد العزيز جناحي، المدير العام لمجمع دبي للعلوم وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والممثلين عن الجهات المحلية المعنية بالخطوط الأمامية، ما يعكس مكانة مجمع دبي للعلوم كمجمع أعمال شامل يهدف لتمكين الابتكار وممارسات التطوير في قطاعات العلوم والطاقة والبيئة.

وقال مروان عبد العزيز جناحي، المدير العام لمجمع دبي للعلوم: يجسد هذا العمل الفني التضحيات التي قدمها أبطال الخطوط الأمامية في مساعيهم لمواجهة انتشار فيروس كوفيد - 19 حول العالم، ونوجه من خلال هذا العمل أسمى معاني الاعتزاز والتقدير لأبطالنا في الخطوط الأمامية، الذين تكاتفوا ووضعوا حياتهم في خطر من أجل حماية المجتمع وضمان سلامته، وساهموا في إنجاح الجهود للتغلب على مختلف التحديات.

وأضاف: بتوجيهات القيادة الرشيدة، قامت الجهات المعنية في دولة الإمارات بجهود جبارة وأثبتت مرونتها وسرعة استجابتها عند بدء انتشار الجائحة، وظهر ذلك في مستويات الجهوزية المتقدمة التي تمكنا من الوصول إليها لحماية أفراد المجتمع، ونفخر في أن يكون مجمع دبي للعلوم جزءاً لا يتجزأ من النموذج المثالي لإدارة الأزمات، حيث أسهمت الشركات المتواجدة في مجمعنا في توفير خدمات الاختبارات المتطورة وخدمات التعقيم، بالإضافة إلى تعزيز جهود التطعيم وسواها.

وقال مصطفى خماش، المدير العام والمهندس المشارك في التصميم من قبل مجموعة «كارت»: النصب التذكاري رسالة إنسانية تحمل أجمل صور التعاطف والتفاني التي جسدها أبطال الخطوط الأمامية حول العالم، وهي مبادرة من شأنها تكريم هؤلاء الأبطال الذين تركوا بصمة مؤثرة في حياة البشرية.

ويتكون العمل الفني المبتكر متعدد الأبعاد من 17 جزءاً وبمساحة 90 متراً مربعاً، ويجمع ضابط شرطة ومسعفاً وممرضاً وطبيباً ومتطوعاً وعامل نظافة. وقد نفذ من قبل مجمع دبي للعلوم بالتعاون مع شركة «نيوبرج» للأدوية و«بوسطن ساينتفك».