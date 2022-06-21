جزيرة ياس تتزيّن بالأصفر احتفاءً بـ «ذا لايون كينغ»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس، وجهة الترفيه الرائدة في أبوظبي، عن استضافة «ذا لايون كينغ» The Lion King، العرض المسرحي الموسيقي الأكثر شهرة ونجاحاً في مسرح برودواي على الإطلاق، للمرة الأولى في المنطقة ابتداءً من 16 نوفمبر المقبل في «الاتحاد أرينا»، أبرز وجهة ترفيهية داخلية حديثة في الجزيرة.ونجح عرض «ذا لايون كينغ» من إنتاج شركة ديزني في استقطاب ملايين المشاهدين من أنحاء العالم مع عرضه في 100 مدينة على مدار 25 عاماً، بوصفه عرضاً موسيقياً فريداً مستوحىً من فيلم الرسوم المتحركة من إنتاج ديزني. ويُعد العرض الموسيقي الأكثر شعبيةً في العالم وثالث أطول إنتاج في تاريخ مسرح برودواي.

وتتزيّن المرافق الترفيهية في أنحاء جزيرة ياس باللون الأصفر احتفالاً بقدوم العرض الشهير، بما فيها «ياس ووتروورلد أبوظبي» و«كلايم أبوظبي» و«الاتحاد أرينا» وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس.