«حياتنا» تفوز بجائزة دبي الدولية للتذوق

الاتحاد (أبوظبي)

حصلت العلامة الإماراتية «حياتنا» على جائزة دبي الدولية للتذوق 2022، وحازت منتجاتها جائزة التصميم الفضية، وهو التصنيف الأعلى في الفئة المتاحة.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات للصناعات الغذائية وصفي كاسو: تحظى الجائزة بأهمية خاصة، وهذا التقدير هو خطوة أولية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مجالنا. نحن على ثقة بأننا نقدّم أجود المنتجات ولدينا رؤية خاصة في التصاميم الجذابة للفئات ضمن قائمة منتجاتنا.

وقال محسن أبرار، مدير التسويق: إنه لشرف كبير أن يتم اختيارنا لهذه الجائزة، مع صعوبة المنافسة في فئتنا، وتتميز تصاميم منتجاتنا بخروجها عن المألوف، وأعتقد أنه السبب الرئيس لمنحنا الجائزة.

وتقدّم «حياتنا» منتجات مثل العصائر والحليب والألبان والأجبان، وتستهدف مختلف فئات المجتمع.

ويقوم سنوياً ما بين في شهر مايو خبراء ومتذوقون وحكام دوليون في عالم فن الطهي بتقييم العديد من المنتجات، حيث يقررون خلالها المنتجات التي تستحق التميز. وتتكون لجنة التحكيم من أسماء مرموقة في مجال الأغذية عالية الجودة من أنحاء العالم، مع الاعتراف الدولي.