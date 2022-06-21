مدن ياس الترفيهية تقدم خيارات دفع مرنة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدن ياس الترفيهية عن طرح خيارات دفع مرنة تتيح للضيوف الاستمتاع بتجارب استثنائية وسداد قيمة التذاكر أو البطاقات السنوية بأقساط مريحة وميسرة. ويمكن للضيوف الآن الاستفادة من خيارات الدفع الجديدة لسداد قيمة التذاكر أو البطاقات السنوية التي يتم شراؤها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بكل من «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، والدفع بأقساط مقسمة إلى 3 أو 4 دفعات شهرية.

وقال الحسن كعبوس الزعابي، نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى فرح إكسبيرينسز: نلتزم في مدن ياس الترفيهية بمواصلة تحسين جودة الخدمات لتعزيز تجربة الضيوف، وضمان استمتاعهم بمجموعة واسعة من الخيارات والألعاب الترفيهية. وتوفر خيارات الدفع الجديدة للضيوف مرونة أكبر للتخطيط لزيارتهم إلى مدن ياس الترفيهية، كما تمكنهم من شراء البطاقات السنوية لأفراد العائلة التي تمنحهم تحقيق أفضل قيمة مقابل الثمن المدفوع من دون القلق حول التكاليف الأولية.

وسيتمكن ضيوف مدن ياس الترفيهية من قضاء أوقات حافلة بالمرح والترفيه بكل يسر وسهولة مع تجارب التشويق والحماس في «عالم فيراري أبوظبي»، والمغامرات المائية الاستثنائية في «ياس ووتروورلد أبوظبي»، ولقاء شخصيات «الأنيميشن» المفضلة وأبطال «دي سي سوبر هيروز» في «عالم وارنر براذرز أبوظبي».