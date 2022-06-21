الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
مدن ياس الترفيهية تقدم خيارات دفع مرنة
مدن ياس الترفيهية تقدم خيارات دفع مرنة
21 يونيو 2022 14:10

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مدن ياس الترفيهية عن طرح خيارات دفع مرنة تتيح للضيوف الاستمتاع بتجارب استثنائية وسداد قيمة التذاكر أو البطاقات السنوية بأقساط مريحة وميسرة. ويمكن للضيوف الآن الاستفادة من خيارات الدفع الجديدة لسداد قيمة التذاكر أو البطاقات السنوية التي يتم شراؤها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بكل من «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، والدفع بأقساط مقسمة إلى 3 أو 4 دفعات شهرية.
وقال الحسن كعبوس الزعابي، نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى فرح إكسبيرينسز: نلتزم في مدن ياس الترفيهية بمواصلة تحسين جودة الخدمات لتعزيز تجربة الضيوف، وضمان استمتاعهم بمجموعة واسعة من الخيارات والألعاب الترفيهية. وتوفر خيارات الدفع الجديدة للضيوف مرونة أكبر للتخطيط لزيارتهم إلى مدن ياس الترفيهية، كما تمكنهم من شراء البطاقات السنوية لأفراد العائلة التي تمنحهم تحقيق أفضل قيمة مقابل الثمن المدفوع من دون القلق حول التكاليف الأولية.
وسيتمكن ضيوف مدن ياس الترفيهية من قضاء أوقات حافلة بالمرح والترفيه بكل يسر وسهولة مع تجارب التشويق والحماس في «عالم فيراري أبوظبي»، والمغامرات المائية الاستثنائية في «ياس ووتروورلد أبوظبي»، ولقاء شخصيات «الأنيميشن» المفضلة وأبطال «دي سي سوبر هيروز» في «عالم وارنر براذرز أبوظبي».

أبوظبي
آخر الأخبار
5000 مشارك في احتفالية أبوظبي بـ«اليوم العالمي لليوجا»
الرياضي
5000 مشارك في احتفالية أبوظبي بـ«اليوم العالمي لليوجا»
اليوم 19:00
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
عربي ودولي
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
اليوم 18:57
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
دنيا
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
اليوم 18:55
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
عربي ودولي
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
اليوم 18:45
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©