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أعراض تؤكد إصابتك بـفقر الدم.. تعرف عليها
أعراض تؤكد إصابتك بـفقر الدم.. تعرف عليها
21 يونيو 2022 11:31

يحدث فقر الدم عندما لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء التي تنتقل بالحديد والهيموجلوبين؛ وهو بروتين يساعد في نقل الأكسجين عبر مجرى الدم إلى أعضائك في جميع أنحاء الجسم. 

وعندما يصاب شخص ما بفقر الدم، فقد يشعر المريض بالتعب أو البرودة أكثر مما تشعر به عادةً، أو إذا بدت بشرتك شاحبة جدًا، وهذا يرجع إلى أن أعضائك لا تتلقى الأكسجين الذي تحتاجه للقيام بوظائفها.

ما هي علامات وأعراض فقر الدم؟
تظهر العديد من العلامات والأعراض في جميع أنواع فقر الدم ، مثل التعب وضيق التنفس والشعور بالبرد، البعض الآخر يشمل:

* دوار أو ضعف.
* صداع الراس.
* التهاب اللسان.
* جلد شاحب ، جلد جاف ، أو جلد سهل الكدمات.
* حركة غير مقصودة في أسفل الساق ( متلازمة تململ الساقين ).
* ضربات قلب سريعة.

المصدر: وكالات
فقر الدم
ضغط الدم
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