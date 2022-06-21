بشرى لمرضى السكري.. علاج يجدد خلايا الأنسولين

تتمثل إحدى الطرق الناشئة لعلاج مرض السكري في إصلاح أو استبدال خلايا الجسم التي تنتج الأنسولين بشكل طبيعي. وبهذا المجال، توصل باحثون سويديون إلى تحديد جزيء يساعد على تحفيز نمو خلايا جديدة منتجة للأنسولين.وفق العربية نت. واكتشفوا آلية عمل القسم الجديد في البنكرياس، مما يبشر بإمكانية التوصل إلى علاجات جديدة محتملة لمرض السكري.

خلايا في البنكرياس

فبحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن Nature Chemical Biology، يحدث مرض السكري بسبب مشاكل في إفراز الأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم مستويات السكر في الدم ويسمح لخلايا الجسم بالوصول إليه للحصول على الطاقة.



المصدر: وكالات