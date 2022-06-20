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جريمة هزت مصر.. تفاصيل جديدة حول طالبة المنصورة
صورة متداولة للطالبة القتيلة
21 يونيو 2022 01:06

الاتحاد - أبوظبي

كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية تفاصيل جديدة حول جريمة مقتل طالبة جامعية في الشارع على يد زميلها أمام جامعة المنصورة.
وأكدت التحاليل أن المتهم ويدعى محمد عادل يتعاطى مواد مخدرة خاصة مادة الاستروكس وهو ما كان يتسبب في تغييبه عن الوعي ودفعه إلى افتعال المشاجرات مع الفتيات في مرات سابقة ومحاولة التحرش بهن.
كما تبين أن المتهم والضحية كانا ذاهبين إلى الجامعة سويا كونهما من نفس البلدة ويدرسان في كلية الآداب، وأثناء قدومهما تشاجرا لرفضها الارتباط به بعد أن تقدم لخطبتها مما دفعه إلى قتلها.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الطالب بعد ارتكابه للجريمة والتحفظ عليه من قبل المارة، وقامت النباية العامة بسماع شهود الإثبات الذين كانوا متواجدين أثناء وقوع الجريمة وكذلك مشاهدة الكاميرات الموجودة في محيط المكان وسجلت تفاصيل الجريمة.
وقد انتشر صباح اليوم مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة شمالي شرق القاهرة.

مصر
جريمة قتل
النيابة المصرية
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