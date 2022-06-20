«جوراسيك وورلد» يتصدر شباك التذاكر

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تصدر فيلم «جوراسيك وورلد دومينيون»، الجزء السادس من سلسلة الأفلام عن عالم الديناصورات، شباك التذاكر في أميركا الشمالية بعد أسبوعين من عرضه، بحسب شركة «إكزبيتر ريليشنز».

وحقق الفيلم، وهو من إخراج كولن تريفورو وإنتاج شركة «يونيفرسال بيكتشرز»، بين الجمعة والأحد الماضيين 58.7 مليون دولار، ليصبح مجموع إيراداته منذ بدء عرضه في صالات أميركا الشمالية 250 مليون دولار.

وحلّ فيلم «لايت يير» في المركز الثاني منذ الأيام الأولى لطرحه، محققاً 51 مليون دولار، فيما جاء فيلم «توب غن: مافريك» في المركز الثالث بـ 44 مليون دولار.