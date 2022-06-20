علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى مونتفيدو

ربما ستستغرق الكثير من الوقت لحسم وجهتك المناسبة في أميركا الجنوبية، لكن وعن تجربة واقعية مليئة بالاستمتاع والمفاجأة والرضا يجب ألا تفوت أبداً زيارة الأوروغواي وخصوصاً عاصمتها مونتفيدو.

أنت هنا أمام مدينة لاتينية حالمة، اختارت لنفسها الهدوء وجودة الحياة، يحتضنها ساحل ريو دي لاباتا في انسجام مهيب، بمحاذاته يوجد رامبلا دي مونتيفيديو وهو ممشى رائع، ويُعد أطول رصيف ساحلي ممتد في العالم بمسافة تصل إلى 22 كم، حيث يمكنك المشي أو ركوب دراجة أو الجلوس والاستمتاع بمشاهدة البحر وعيش أجواء ساحلية رائعة.

مونتفيدو، مدينة بناها الإسبان عام 1726، احتفظت لنفسها بكثير من المباني التاريخية المصممة في غالبيتها على الطراز الإسباني حيث لا تزال الشوارع تعج بالكثير منها، وتترك في نفس الزائر الكثير من الظلال الكلاسيكية في جولته.

يفتخر الأورغوانيون بما أحرزوه على صعيد كرة القدم، فدولتهم صغيرة المساحة والسكان مقارنة بدول مجاورة كالبرازيل والأرجنتين، استطاعت على طول مسيرة كأس العالم أن تحرز كأسين، ربما ساعدها في ذلك أن أول بطولة لكأس العالم في التاريخ أُقيمت على أرضها عام 1930، ولا يزال ملعب سنتيناريو الذي أُقيمت عليه المباراة الافتتاحية قائماً وسط مدينة مونتفيدو ويعد مزاراً سياحياً مميزاً.

تحتوي المدينة على كثير من الوجهات السياحية، حيث المتاحف التي تعرف بتاريخها، والمسارح التاريخية، فضلاً عن ميدان الاستقلال الأشهر هنا، وأيضاً نافورة العاشقين الذين يتركون من خلفهم أقفالاً على الأسوار الحديدية لهذه النافورة.

تُعد زيارة المدينة، بداية مثالية لرحلة مطولة لك في أميركا الجنوبية، ومدينة مونتفيدو بموقعها المميز تعد منطلقاً لما حولها من مدن داخلية صغيرة المساحة في الأورغواي، وكذلك منطلقاً لبقية دول المنطقة، حيث يمكنك بعد الانتهاء من رحلتك في الأوروغواي إما الانطلاق جنوباً لزيارة الأرجنتين ضخمة المساحة، ومن بعدها تشيلي، وإما الانطلاق شمالاً لزيارة السواحل الرائعة للبرازيل.

المدينة بشكل عام آمنة، لكن كالعادة ننصح بتوخي الحذر وعدم السير في أماكن غير مأهولة بالمارة والسكان ليلاً، وهذا أمر يفترض بنا في أي مكان نزوره، لكن على المستوى الشخصي لم أواجه أياً من هذه المشكلات خلال زيارتي.

أهم ما يميز تلك المدينة هو جودة الحياة بها، والنظافة منقطعة النظير التي تتمتع بها شوارعها، بالإضافة إلى درجات التقبل الكبيرة التي يبديها سكانها للسياح والزوار.

وفي هذا السياق يجب عدم الخلط بين الباراغواي والأوروغواي، فلربما يتشابه البلَدان من حيث الاسم، إلا أنهما واقعياً مختلفان جداً، فالأورغواي محل حديثنا هي الأولى من حيث جودة الحياة في أميركا الجنوبية قاطبة، وهي بهذا تعد مكاناً جاذباً للزيارة، خصوصاً مع ما تمتاز به شوارعها ومدنها من هدوء ونظافة وأجواء رائعة قل مثيلها في تلك البقعة من العالم.