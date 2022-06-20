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طلاء جديد للتحكم بالحرارة الداخلية للمركبات الفضائية
أرشيفية
20 يونيو 2022 22:48

طور العلماء الصينيون طلاءً معدنياً للتحكم في درجة الحرارة لمركبة الفضاء المأهولة "شنتشو -14" والتي يمكن أن تحمي رواد الفضاء من الحرارة الشديدة والبرودة خلال مكوثهم لمدة ستة أشهر في المدار.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن الطلاء الجديد يعمل بطريقتين: توفير امتصاص منخفض للطاقة الشمسية للمساعدة في تقليل تأثير الشمس على درجة الحرارة الداخلية للمركبة الفضائية وتوفير انبعاث منخفض للأشعة تحت الحمراء لمنع إطلاق الحرارة من المصادر الداخلية.

وسيشهد رواد الفضاء الذين يدورون حول الفضاء على متن المركبة شنتشو -14، والمكلفون باستكمال بناء محطة الفضاء الصينية، العديد من تكوينات المحطة المعقدة خلال رحلتهم التي تستغرق ستة أشهر.

ومن المرجح أن تحجب مركبات الشحن ووحدات المختبر التي ترسو مع الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء ضوء الشمس عن سفينة الفضاء، مما يؤدي إلى التعرض طويل الأمد للبرد الشديد الموجود في ظلال الفضاء السحيق، كما يجب أن تتكيف سفينة الفضاء أيضاً مع الحرارة الشديدة الموجودة في ضوء الشمس المباشر للفضاء الخارجي. ويقول العلماء، إنه من دون ضوابط حرارية، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الجانب المواجه للشمس للمركبة الفضائية إلى ما يزيد على 100 درجة مئوية، بينما يمكن أن تنخفض درجة حرارة الجانب المظلم إلى 100 درجة مئوية تحت الصفر.

وتشكل البيئات الشديدة والمنخفضة الحرارة تحديات لصحة رواد الفضاء وعمل المركبة الفضائية. وتم تطوير طلاء التحكم الحراري، من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، لأول مرة في مركبة الفضاء «شنتشو -13» التي تم إطلاقها في 16 أكتوبر 2021 واحتفظت بيئة المقصورة بنطاق درجة حرارة مقبولة بين 18 و26 درجة مئوية خلال رحلة الفضاء التي استمرت ستة أشهر، مما سمح لرواد الفضاء بالبقاء هادئين ومرتاحين في منزلهم المداري.

وأطلقت الصين مهمة «شنتشو - 14» المكونة من ثلاثة أفراد في 5 يونيو، لتوفير الطاقم الثالث لمشروع محطة الفضاء الصينية وأثناء إقامتهم في المدار، سيشاهد الطاقم وحدتين معمليّتين، همل مركبة الشحن تيان تشو «Tianzhou-5» وسفينة الفضاء المأهولة «Shenzhou-15» التي ستلتحم بالوحدة الأساسية للمحطة الفضائية.

المصدر: وام
مركبات فضائية
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