«مفاجآت صيف دبي» تنطلق في 1 يوليو

دبي (الاتحاد)

تقترب انطلاقة فعاليات الدورة الـ 25 من «مفاجآت صيف دبي»، إيذاناً بموسم جديد من العروض والتخفيضات والجوائز والأنشطة الترفيهية المميزة والاستثنائية، وذلك ابتداءً من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر 2022، لتقدّم لسكان وزوّار دبي أجواءً حافلة بالمرح والتشويق في فصل الصيف، ومجموعة واسعة من الأنشطة التي تناسب جميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى تجارب التسوق الفريدة.وتحتفل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لـ«مفاجآت صيف دبي» هذا العام باليوبيل الفضي لهذا الحدث الرائع للتأكيد على أهميته في تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

وتم الإعلان عن الفعاليات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق 25 ساعة دبي الذي تم افتتاحه مؤخراً مع إطلالة على متحف المستقبل في دبي، الواقع بجانب مركز دبي المالي العالمي، بحضور أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وسهيلة غباش، مديرة إدارة الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومحمد فراس عريقات مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وعبد الله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: عزّزت مفاجآت صيف دبي من مكانتها كأحد أهم الأحداث التي يتم تنظيمها خلال موسم الصيف على مدار ربع قرن مضت، حيث ساهمت في تنشيط الأسواق وقطاع التجزئة، وكذلك تقديم تجارب مميزة للمواطنين والمقيمين والزوار ليعيشوا معها ذكريات جميلة لا تنسى. واحتفالاً باليوبيل الفضي هذا العام، وضعنا برنامجاً حافلاً في هذه الدورة الاستثنائية من المفاجآت ليعكس أروع ما يمكن أن تقدمه دبي من فعاليات ترفيهية مشوقة، وعروض على المأكولات، وباقات إقامة فندقية، وتجارب تسوق فريدة في مراكز التسوق والمتاجر، وسواها الكثير.

وأضاف الخاجة قائلاً: لقد أسهمت مفاجآت صيف دبي خلال 25 عاماً في تعزيز مكانة دبي كواحدة من المدن العالمية المفضلة للحياة والعمل والزيارة. وأصبحت تشكل احتفالاً يعكس هوية إمارة دبي، وتتيح الفرصة أمام الجميع لخوض تجارب مميزة، وفرصة للالتقاء وتجمع أفراد العائلة، لاسيما أنها تحتضن أكثر من 200 جنسية، وكذلك التفاعل عبر عروض فريدة من نوعها تلبي متطلبات الجميع عاماً بعد عام.

وأشار الخاجة إلى أن مفاجآت صيف دبي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى دبي. وقد ساعدت البنية التحتية الراقية والمرافق ذات المستوى العالمي والإدارة الناجحة لجائحة «كوفيد-19» في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة متعددة الثقافات. وتعتبر مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم والمعالم السياحية في دبي جاهزة للترحيب بالعالم هذا الصيف، مع الاستمرار في الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة التي تفرضها سلطات الصحة العامة حفاظاً على سلامة الجميع.

ويضم جدول فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، خلال هذه الدورة الاستثنائية، احتفالاً باليوبيل الفضي لها:

الأسبوع الافتتاحي

يبدأ موسم التخفيضات لمفاجآت صيف دبي الاحتفالي من 1 يوليو ويستمر لمدة 66 يوماً حتى 4 سبتمبر 2022. حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالعروض المذهلة عبر أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر ومنفذ بيع، وأيضاً الاستفادة من تخفيضات تتراوح ما بين 25٪ و75٪ على العلامات التجارية العالمية والمحلية المميزة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية الكبرى في 1 و2 يوليو، ستقدم «مفاجآت صيف دبي» تخفيضات حصرية لمدة محددة على باقات الإقامة الفندقية، والتي ستكون متاحة لمدة 25 ساعة فقط. وتشمل عروض الفنادق الحصرية لمدة 25 ساعة العديد من الفنادق في مدينة دبي. ولمحبي الموسيقى وعروض الأداء الحية، هناك الكثير من الفعاليات خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمفاجآت صيف دبي. ولأمسية من الترفيه الحي والمرح، يمكنكم التوجه إلى Boeing Boeing في مسرح The Junction الواقع في السركال أفينيو من 1 حتى 3 يوليو. فيما تفتح الأبواب في الساعة 7:30 مساءً، ويبدأ العرض في الساعة 9 مساءً.

يمكنكم حضور العرض المذهل Wish Upon A Star من Fly High Fitness يوم الأحد 3 يوليو في المسرح في «مول الإمارات»، حيث يمزج العرض بين شتى أنواع الموسيقى والرقص والمسرح والاستعراض والجمباز وفنون الدفاع عن النفس. تبدأ العروض عند الساعة 2:00 بعد الظهر و7:00 مساءً، علماً بأنه يتم فتح الأبواب قبل 30 دقيقة من العرض.

كما يمكن الاستمتاع بأجواء مفاجآت صيف دبي الساحرة ومجسمات الإضاءة والزينة الخلابة في مراكز التسوق المفضلة في المدينة، مثل كشك الصور Cooler than Ever في سوق دبي المالي و«ابن بطوطة مول»، وهيكل الكوخ المميز في مول الإمارات.وأيضا يمكن للزوار المشاركة في الكرنفالات الاستعراضية المبهجة التي تجول مراكز التسوق المختلفة، مثل عرض اليوبيل الفضي وموكب الكرنفال أو حتى إيجاد تماثيل وإعلانات مدهش ودانة في أنحاء المدينة.

الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية

سيعرض الفنانون الكنديون Badbadnotgood أروع أنغام موسيقى الجاز في هارد روك كافيه، دبي فستيفال سيتي، في 6 يوليو.

ويبدع الملحن السينمائي الهندي سليم سليمان مع موسيقاه المميزة في كوكا كولا أرينا ليلة 16 يوليو. وتفتح الأبواب من الساعة 7:00 مساءً، ويبدأ العرض في الساعة 8:30 مساءً.

وسيحب عشاق الستاند أب كوميدي عرض DXB Comedy Knights الذي يعود بكوميديا مشوقة بتاريخ 23 يوليو على مسرح مول الإمارات بفضل مهرجان دي إكس بي للكوميديا. وتفتح الأبواب في الساعة 4:30 مساءً، ويبدأ العرض في الساعة 5:00 مساءً.

والمزيد من الترفيه الخاص للصغار، وذلك مع المسرحية التعليمية والموسيقية الإنجليزية Mr. Kind and His Friend Lélé في جولة حول الكوكب في 30 و31 يوليو، علماً بأن العرض يقام ثلاث مرات يومياً، عند الساعة 11 صباحًا و3 و5 عصراً على مسرح مول الإمارات. وتبدأ أسعار التذاكر من 70 درهم، وتفتح الأبواب قبل 30 دقيقة من كل عرض. وفي كوكاكولا أرينا يوم 26 أغسطس، حيث يمكنكم مشاهدة عرض Alan Walker وKSHMR الموسيقي الحي، وتفتح الأبواب في الساعة 6:00 مساءً ويبدأ العرض في الساعة 7:30 مساءً.

عالم مدهش

تعود إلينا الدورة الثانية والعشرون من عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي، في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3. ويعتبر عالم مدهش من أكبر الفعاليات العائلية الترفيهية في المنطقة، حيث يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بمجموعة كبيرة من تجارب التسوق والأطعمة والمشروبات وأيضاً المشاركة في الأنشطة مع تجربة ترفيهية غامر. ومن وحي أجواء البحيرات التي يعيش فيها مدهش ودانة، تم ابتكار الشعار الخاص بعالم مدهش: «عالم مدهش. عالمي، مغامرتك».

أنشطة مراكز التسوق

من 1 يوليو حتى 31 أغسطس، سيستضيف سيتي سنتر مردف «سولت بوب ماركت». وهو تعاون صيفي خاص مع مطعم «سولت» (Salt) المحلي الشهير في الإمارات العربية المتحدة، حيث سيقدم مفهوم حلوى البوب لتوفير مجموعة من الحلويات الشهية المصنوعة من الفواكه الاستوائية

ويقدم مركز ميركاتو تجربة صيفية فريدة للعائلات، وذلك عبر أفضل عروض فناني السيرك العالميين. وستعود هذا الصيف زلاقة مدهش الشهيرة، مما يمنح الزائرين فرصة الانزلاق الرائعة من الطابق الأول للمول.

Movie Magic في ريل سينما

الشيء الذي لا يمكن تفويته خلال مفاجآت صيف دبي لهذا العام هو Movie Magic في Reel Cinemas. استمتع بليالي من السينما العائلية الخاصة والعروض الصيفية الحصرية، أو بقضاء أمسية مميزة في السينما أو شاهد عرضاً ممتعاً مع الأصدقاء. بالإضافة إلى عروض مميزة تسمح للأطفال بارتداء الملابس الخاصة بشخصية الفيلم المفضلة لديهم (ثم مشاهدة الفيلم مجاناً!). ويمكن للعائلات أيضاً البحث عن الثنائي الشهير مدهش ودانا اللذان يظهران بشكل خاص.

عروض وفعاليات المطاعم

من 9 حتى 12 يوليو، تشهد «وليمة عيد الأضحى» فعاليات خاصة وعروضاً ترويجية لجميع أفراد العائلة في مطاعم المدينة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لسكان وزوار دبي الاستمتاع بمجموعة رائعة من العروض والفعاليات الأسبوعية لتناول الطعام طوال الصيف في دبي.