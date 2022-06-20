جريمة تهز الشارع المصري ضحيتها فتاة جامعية

شهدت مصر جريمة مروعة اليوم الاثنين، حيث لقيت فتاة جامعية مقتلها على يد زميلها في وقت الظهيرة وأمام المارّة أمام أبواب إحدى الجامعات بمدينة المنصورة شمالي شرق العاصمة القاهرة. ووثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة القتل، حيث استخدم الشاب سكينا في طعن الفتاة وذبحها في الشارع قبل أن ينتبه الموجودون، بعدها تمكن عدد من المارة من الإمساك بالشاب وتسليمه إلى الشرطة المصرية. ولم تعلن السلطات المصرية حتى الآن عن تفاصيل الواقعة ولم تكشف عن هوية الضحية أو المتهم، لكن شهود عيان قالوا إنهم سمعوا مشاجرة بينها وبين الشاب عقب نزولهما من سيارة نقل جماعي، وطعن الشاب الفتاة ثلاث طعنات في الجسم والرقبة وتوفيت في الحال. وتصدرت الواقعة الموضوعات الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وأصدرت جامعة المنصورة بيانا أوضحت فيه أن الحادث تم خارج أسوار الجامعة، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على الشاب المتهم بالقتل.