الأرض تشهد هذه الظاهرة غداً

شعبان بلال (القاهرة)

يشهد نصف الكرة الأرضية الشمالي غداً الثلاثاء أطول نهار له، تزامنا مع حدوث الانقلاب الصيفي الذي يعتبر ذروة فصل الصيف وبدايته فلكيا. والانقلاب الصيفي إيذان ببداية فصل الصيف بالنصف الشمالي للأرض، ويبدأ في 21 يونيو من كل عام ويكون أطول نهار فى السنة فى نصف الكرة الشمالي، ويحدث الثلاثاء المقبل، حيث يميل القطب الشمالي للأرض نحو الشمس، والتي تكون قد وصلت إلى أقصى بعد لها شمالا عند خط الاستواء حيث تكون أشعتها عمودية على مدار السرطان. وحسب أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس، فإن غدا هو ذروة فصل الصيف وأطول نهار في السنة في نصف الكرة الشمالي، وفي نفس الوقت ذروة فصل الشتاء المسمى بالانقلاب الشتوي وأطول ليل في السنة في نصف الكرة الجنوبي. وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعتها في الزيادة فيزداد طول النهار وينقص طول الليل تدريجياً، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان 23 درجة ونصف شمالاً في يوم 21 يونيو (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، والشتاء في نصف الكرة الجنوبي.