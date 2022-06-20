«إكسبو الشارقة» يستضيف «اكتشف كيرلا»

تنطلق يوم الجمعة 24 يونيو فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الهندي التجاري الثقافي «اكتشف كيرلا» في مركز إكسبو الشارقة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمه جريدة «جلف مادهيامام» بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتستمر فعالياته حتى 26 يونيو الجاري.

ويعد معرض «اكتشف كيرلا» منصة للتعريف والترويج لمناح مختلفة من الواقع الاقتصادي والثقافي لجمهورية الهند عموماً وولاية «كيرلا» على وجه الخصوص، حيث يشهد في نسخته الرابعة مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية ومجموعة من كبرى المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وسيتم خلال المعرض إطلاق مبادرة «شكراً للإمارات» والتي تهدف من خلالها إلى تقديم الشكر والامتنان إلى عدد من القيادات والمواطنين الإماراتيين الذي قدموا الرعاية للجالية الهندية، وسيشهد الحفلَ عدد من الدبلوماسيين والشخصيات البارزة من الهند والإمارات. وتمثل مبادرة «شكراً للإمارات» رسالة شكر وتقدير من جمهورية الهند إلى دولة الإمارات، تثميناً للدعم الذي تحظى به الجالية الهندية التي تربطها علاقات متجذرة ووثيقة مع الشعب الإماراتي وتتجه بقوة نحو مستقبل مشرق.

ويشهد المعرض تنظيم ملتقى رجال الأعمال الذي يوفر الفرصة لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة للالتقاء بالخبراء الماليين والدبلوماسيين وصنّاع القرار الذين سيقدمون أفكارهم وتجاربهم وتوجيهاتهم للشركات الناشئة والطلاب وأصحاب المصلحة في قطاعات السياحة والتعليم والصحة.

كما سيتم عقد ورشة عمل باسم Bosses day out لرؤساء الشركات والمدراء التنفيذيين، إلى جانب تنظيم مجموعة من البرامج الثقافية والندوات التجارية والأمسيات الفنية والمسابقات العلمية، بالإضافة إلى تخصيص ردهات للمأكولات الشعبية والعروض المختلفة ومهرجان للمأكولات الخاصة بولاية كيرلا ومسابقات في الطهي، كما سيتم إطلاق جوائز التميز للسيدات.

وتتضمن أجندة «اكتشف كيرلا» تنظيم العديد من البرامج الثقافية المسائية التي تعد أكثر جذباً للجمهور من خلال استضافة أشهر نجوم السينما الهندية «بوليوود»، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة التي تلائم كافة أفراد العائلة والتي تحاكي أجواء ولاية كيرلا الهندية، ولاسيما من حيث صالات العرض التي تم تصميمها بشكل يجسد أشهر الأماكن والمعالم في الولاية.

ويشكل المعرض منصة لتوسيع الشراكات والعلاقات بين مختلف الجهات الاقتصادية في الشارقة ونظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، بهدف استقطاب الفعاليات الدولية إلى الإمارة التي غدت وجهة عالمية في صناعة المعارض والمؤتمرات.