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إرجاء مهرجان الجونة السينمائي المصري
أرشيفية
20 يونيو 2022 15:57

أرجأت إدارة مهرجان الجونة السينمائي دورته السادسة التي كان مقرراً إطلاقها في أكتوبر، إلى العام المقبل بسبب "التحديات العالمية الحالية".

وقالت الإدارة في بيان نشرته ليل الاحد "تعلن إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل فاعليات الدورة السادسة للمهرجان" التي كان مقررا عقدها بين 13 و22 أكتوبر 2022 "للعام القادم في موعد يتم تحديده لاحقا".

وأضاف البيان أن القرار أتي بسبب "التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى".

وكان مهرجان الجونة الذي أسسه رجل الأعمال والملياردير المصري الشهير نجيب ساويرس، انطلق في نسخته الأولى عام 2017 بحضور أكثر من ثمانين نجماً سينمائياً عربياً وأجنبياً.

ويقام المهرجان في منتجع الجونة السياحي الذي أسسه الملياردير المصري سميح ساويرس، شقيق نجيب، على ساحل البحر الأحمر في شمال مدينة الغردقة الساحلية التي تبعد نحو 450 كيلومترا جنوب شرق القاهرة.

وفي نسخته الماضية، فاز الفيلم المصري "ريش" بجائزة أفضل فيلم عربي طويل.

المصدر: وكالات
مصر
الجونة
مهرجان الجونة السينمائي
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