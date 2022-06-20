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5 علامات تنذرك باختراق هاتفك الذكي... انتبه
موضوعية
20 يونيو 2022 15:21

 عادة ما يكون جهاز "آيفون" أو أندرويد الخاص بك تحت ضغط إضافي، بعد الإصابة ببرامج ضارة.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أداء هاتفك وعمر البطارية، فضلاً عن السخونة الزائدة المتكررة.


ويصيب المتسللون هواتف المستخدمين ببرامج ضارة لسرقة بياناتهم، مثل بيانات اعتمادهم عبر الإنترنت أو تفاصيل الحساب المصرفي.

وتجدر الإشارة إلى أن أي مشكلات في الأداء من الممكن أن تكون ناتجة عن شيء آخر غير الفيروس، مثل عمر جهازك، ولكن إذا حدث ذلك في هاتف جديد نسبيا، فمن المحتمل أن هناك أمر أكثر خطورة.

وإذا كنت قلقا من تعرض هاتفك للاختراق، فهناك إشارات منبهة يمكنك البحث عنها:

1. بطء أداء الهاتف الذكي

إذا استغرق تحميل التطبيقات وقتا أطول من المتوقع، فقد يعني ذلك أنك تعرضت للاختراق.

وينطبق الأمر نفسه إذا تعطل التطبيق بشكل عشوائي أيضا.

2. استنزاف البطارية بسرعة

بطاريات الهواتف الذكية تستهلك بشكل أسرع بمرور الوقت. ولكن إذا حدث ذلك فجأة، فقد يشير إلى وجود برامج ضارة.

وذلك لأن البرمجيات الخبيثة تعمل سرا في الخلفية، وتمتص المزيد من الطاقة لإجراء مهماتها الخبيثة.

3. البيانات قيد الاستخدام


إذا لاحظت أنه يتم استهلاك بياناتك بسرعة كبيرة جدا، فقد يكون هذا أيضا علامة على التعرض للاختراق.

وعلى غرار البطارية، يمكن أن ترسل البرامج الضارة أدواتها لتعمل في خلفية الهاتف.

4. النوافذ المنبثقة

النوافذ المنبثقة مضبوطة إلى حد ما في متصفحات الويب. ولكن عندما تبدأ في الظهور بشكل متكرر للغاية في نقاط مختلفة، فقد يعني ذلك أن جهازك مصاب بنوع من البرامج الإعلانية المراوغة.

5. ارتفاع درجة الحرارة

الهاتف الذكي الذي يسخن بشكل مفرط قد يعني أنه أصبح قديما أو يتعرض للشمس كثيرا.

ولكن يمكن أن يكون هذا أيضا مؤشرا على بدء عمل بعض البرامج الضارة.

ماذا تفعل إذا كنت تشك في تعرض هاتفك للاختراق؟

إذا كنت تعتقد أن هاتفك الذكي قد يكون مصابا بفيروس أو برنامج ضار أو أي شيء آخر مخادع، فإن أول ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق موثوق لمكافحة الفيروسات وإجراء فحص.

ويجب عليك أيضا حذف أي تطبيقات تعتقد أنها قد تكون وراء هذا الاختراق.

وإذا استمرت المشكلة، فقد يكون الملاذ الأخير هو إعادة ضبط هاتفك - ولكن قم بعمل نسخة احتياطية من الملفات الثمينة، مثل الصور، أولاً.

المصدر: وكالات
الهاتف الذكي
اختراق البيانات
اختراق
الهاتف المتحرك
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