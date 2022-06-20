«الأفلام الكورية 6» ينطلق في 29 يونيو بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت عنوان «العائلة على الشاشة»، تقدم سفارة جمهورية كوريا والمركز الثقافي الكوري في دولة الإمارات النسخة السادسة من مهرجان «الأفلام الكورية 2022» الذي سينطلق من أبوظبي بالتعاون مع «فوكس سينما» ياس مول في 29 يونيو الجاري ويستمر حتى 3 يوليو المقبل، حيث سيعرض المهرجان باقة متنوعة من الأفلام الكورية المميزة التي ستقدم تجربة فريدة في الدراما العائلية ونافذة على المجتمع الكوري وعاداته.

يقام مهرجان «الأفلام الكورية 2022» تعزيزاً للعلاقات الثقافية الوطيدة بين الإمارات وكوريا، وتأكيداً لمكانة أبوظبي كمنصة رائدة للثقافة والفن العالمي، وسينطلق المهرجان بعرض فيلم الافتتاح «الهروب من مقديشو» الحائز جوائز عالمية وتم اختياره كأفضل فيلم آسيوي لعام 2021، وهو من نوعية أفلام الأكشن، ويضم باقة من أشهر الممثلين الكوريين منهم كيم يونسوك وهوو جونهو وكيم سوجين، وهو من إخراج ريو سيونغ وان.

وخلال 5 أيام سيستمتع محبو الأفلام الكورية، بعرض مجموعة من أبرز الأفلام التي تم اختيارها بعناية والتي تظهر جوانب حياتية شتى للعائلة والمجتمع الكوري في قالب منوع، منها الحركي والكوميدي والدراما، مثل فيلم «المعجزة: رسائل إلى الرئيس» و«بيتنا» و«بيت الطائر الطنان» و«كيم جييونغ».

وبمناسبة انطلاق النسخة السادسة من مهرجان «الأفلام الكورية»، قال السيد نام تشان - وو المدير العام للمركز الثقافي: الأفلام المعروضة لهذا العام ستلقى رواجاً واستحساناً من فئات المجتمع الإماراتي، بلا استثناء، لكون القصص التي تسرد، هي عن الحب وصراع الخير والشر والعديد من الموضوعات الاجتماعية والعائلية المهمة التي يمكن لأي أسرة الشعور بها وفهمها.