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4 نصائح بسيطة لتخفيف الصداع
4 تدابير بسيطة تخفف الصداع
20 يونيو 2022 08:43
قالت الجمعية النمساوية لطب الأعصاب، إن الصداع النصفي العيني لا يصيب العينين بل الأعصاب، مشيرة إلى أن سببه المحتمل اضطرابات الدورة الدموية في منطقة الدماغ المسؤولة عن معالجة المنبهات البصرية.
وأضافت الجمعية أن الأسباب الأخرى تشمل الضوء الساطع، والتوتر النفسي المستمر، والتقلبات الهرمونية، والتغيرات المناخية المفاجئة.
وعادة ما تظهر الأعراض في اضطرابات بصرية مثل خفقان العين، أو الخطوط المتعرجة الملونة، أو ومضات الضوء ويمكن مواجهته بتدابير بسيطة.
1 الراحة في غرفة مظلمة
2 شرب السوائل على نحو كاف
3 تمارين الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل
4 كمادات باردة على العينين ومؤخرة العنق
المصدر: وكالات
الأعصاب
الصداع النصفي
الصداع
العيون
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