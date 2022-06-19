شيخة الجابري تكتب: المكتبات سر الثبات

المكتبات سر الثبات. للمكتبات قيمة إنسانية ومعرفية وثقافية وتاريخية، المكتبة صديق من نوع فاخر، الكتب محيطات من الحب والألفة والروحانية الخاصة جداً تلك التي تلتصق بكَ كلما تناولت كتاباً ورحت تغوص بين صفحاته كأنك تجوب الماء من الماء إلى الماء في حركة ساحرة تلعب بك الأمواج كأنما تنسجُ قصيدة في وقت لا يعرفه غيرك، وتروح تمجّ كل ما حولك خَلا الحرف والكلمة.

للمكتبات أصدقاء ومحبون يعرفون قدرها ويذهبون نحوها، ويقتربون من سمائها يلتقطون النجمة تلوَ النجمة برفاهية عاطفية خاصة ونادرة، فيها الكثير من الحنان، والحب، والإنسانية الوهاجة الطالعة من ضلع ضوء ينشر الوعي، ونحو النور يطلع صعوداً حيث لاسقفَ للطموح، ولا نهاية للكتاب.

المكتبات سر الثبات، ثباتك النفسي الداخلي ذاك الذي يخصك وحدك لا أحد له شأن بهذا السر الكوني العظيم الذي يتسلل إلى أعماقك ينثر الحياة التي تحب، والتي معها ائتمنتَ عليك، على وعيك، عقلك، مستقبلك، ثقافتك الممتدة مع الزمان، رويداً رويداً تتجلى كلما عانقت كتاباً واحتضنت ورقة، كلما سرتَ نحوك أكثر رسوخاً خطوة تتبع خطوة، المكتبة تعلّمك سر الصمت في مهابة، ومهابة الصلاة في ركن بعيد عن الضوضاء.

مكتبة الشاعر تبدو كقصيدة تسير في خيلاء، سعيدة هي بفارسها الذي التقط اللجام وامتطى صهوة جواده ذاهباً نحوَ المجد، مجد الكلمة، وتاريخ الكتاب، هكذا جاءت مكتبة محمد بن راشد، فَلجتِ الضوء عن لؤلؤة براقة، وبحر عظيم من المعرفة، وانداحت بين أركانها أغاني المجد تشدو للكتاب، وتُجلي عن الوعي الضباب، لا غَبش يعطّل ذاكرة البصيرة، فيتّقد البصر.

للشاعر حلمه البهي، وللقائد رؤيته الخاصة، يجتمع الحلم مع الرؤية فيتجلى الواقع كاشفاً في مهابة عن صرحٍ كبير، ومعلمٍ حضاري مُنير، يسابق نحو التفرد ليستقر في مكانه العالي، مكتبةٌ بأكثر من مليون كتاب ورقي ورقمي، في فضائها 9 مكتبات متخصصة، و6 ملايين أطروحة بحثية، تكلف إنشاؤها مليار درهم، تستعين بروبوتات ذكية لجلب واسترجاع الكتب، في المكتبة معارض تضم مخطوطات قديمة، ومسرح يحتضن الفنون باختلافها.

هو حلم القائد ورؤيته التي تجلّت في هذه المكتبة الفخمة التي تستوعب ثقافات، وتحتضن مُهتمين بما تحفل به من مرافق بإطلالتها الفاخرة على خور دبي من كنوز وذخائر، وبما تحتويه من كتب وأطالس ومخطوطات ووثائق ونسخ نادرة من القرآن الكريم، وإصدارات مبكرة من مطبوعات الكلاسيكيات الأدبية، والترجمات اللاتينية لأعمال علمية من العصر الذهبي الإسلامي، ودوريات نادرة من العالم العربي وخارجه، أما حديقة اللغات فحكاية أخرى.