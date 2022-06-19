19 مليون دولار للغداء مع بافيت

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

سيدفع شخص 19 مليون دولار لتناول الغداء مع الملياردير الأميركي وارن بافيت بعد فوزه بمزاد لصالح منظمة خيرية، وأوضحت مجموعة «إي باي» أن المزاد افتتح الأحد الفائت بـ25 ألف دولار، وأغلق ليلة الجمعة عند 19 مليوناً و100 دولار، وتتولى «إي باي» تنظيم هذه المزادات لمصلحة منظمة «غلايد» غير الحكومية التي تحارب الفقر في سان فرانسيسكو، ولم يشأ المتبرع الثري الكشف عن هويته، وسيمضي «وقتاً لا يُنسى في فترة بعد الظهر» مع رئيس شركة «بيركشير هاثاواي» في مطعم «سميث أند وولنسكي ستيك هاوس» في نيويورك.