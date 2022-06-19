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عرض زواج في سوبرماركت
عرض زواج في سوبرماركت
20 يونيو 2022 01:08

روما (أ ف ب)

عبر ميكروفون في سوبرماركت طلب الإيطالي سالفاتوري كوستاريلي من الشابة تيزيانا فاماو الزواج، وأمام زبائن السوبرماركت بمدينة ميرا بادر كوستاريلي فتاة أحلامه بالقول: «حبيبتي، أريد أن أسألك شيئاً، في حضور الجميع، أحبك، هل تتزوجينني؟»، وفي مقطع فيديو نشرته صحيفة «كورييريه دل فينيتو» على موقعها الإلكتروني، تسمع أصوات التصفيق، ويظهر على الشاشة جناح منتجات التنظيف حيث كادت فاماو أن تنهار على عربة التسوق التي تجرها، وأخرج سالفاتوري من جيبه خاتماً وضعه في إصبعها، وبمشاركة عدد من الزبائن شربا نخب الحدث السعيد، ومن المقرر إقامة حفل الزفاف في ديسمبر المقبل في صقلية.

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