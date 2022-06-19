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150 رسالة لـ«ماركيز» في معرض
150 رسالة لـ«ماركيز» في معرض
20 يونيو 2022 01:08

مكسيكو (أ ف ب)

بخلاف الكولونيل الذي تتمحور عليه إحدى روايات غابرييل غارسيا ماركيز، كان الكاتب الكولومبي يتلقى رسائل كثيرة من مشاهير آخرين، من بينهم الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، على ما يُظهر معرض يقام في المكسيك، وأتاح نجل ماركيز وحفيدته منذ الخميس للجمهور قراءة نحو 150 رسالة تلقاها الكاتب الكولومبي الذي توفي عام 2014، واحتلت مكانة بارزة في المعرض الرسائل المتبادلة بين مؤلف كتاب «مئة عام من العزلة» والرئيس كلينتون والزعيم الكوبي، وقال نجل ماركيز الأصغر إن «ثمة أدلة على أن غابو أقام اتصالاً بين رئيسي الدولتين في محاولة لتحسين علاقتهما».

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