الطقس يزيد حدة الحساسية الموسمية

وجد متخصصون فرنسيون في الحساسية أن مرضاهم عانوا هذه السنة عطسا متسلسلا وحكة ونوبات ربو أكثر من الأعوام السابقة، بسبب أحوال الطقس التي ساهمت في تشتت تركيزات عالية من حبيبات اللقاح (أو غبار الطلع)، وهو اتجاه من المتوقع أن يزداد مع الاحترار المناخي.

وقالت إيلودي جيرمان (43 عاما) وهي من سكان منطقة باريس ولديها حساسية موسمية منذ المراهقة "عانيت في الأسابيع الأخيرة نوبات أقوى بكثير مما كنت أعانيه في الفترة نفسها من الأعوام المنصرمة".

كان ذلك سبباً في تردد سيدة الأعمال في تمضية عطلة نهاية الأسبوع في المنزل الريفي الذي اشترته أخيراً في منطقة نورماندي.

وشرحت أنها شعرت بمجرد وجودها في مساحة خضراء "كأن موجة من حبيبات اللقاح" تجتاحها. وأشارت إلى أن الأعراض، التي انتابتها، تتمثل في "سيلان الأنف المستمر والحكة في كل أنحاء الوجه والرقبة والحنك"، والجديد "ربو ليلي" منعها من النوم.

وأكد متخصصون في الحساسية تلقيهم عدداً كبيراً من المكالمات من مرضى، ومثلهم جمعيات معنية، ولو أن من غير الممكن تحديد رقم إحصائي دقيق عن تزايد هذه الظاهرة.

كذلك، تصعب المقارنة بالعامين الأخيرين، بحسب باسكال كوريتييه المديرة العامة للجمعية الفرنسية للوقاية من الحساسية.

وأوضحت "كان الناس في العام 2020 أقل خروجاً من منازلهم بسبب تدابير الإغلاق. وفي العام الفائت، ساهم وضع الكمامة في الحماية من الحساسية".

وأكدت كورتييه أنّ "كثراً شعروا بالأعراض" هذه السنة "بطريقة حادة جداً".

يصف المتخصصون في الحساسية علاجاً يعتمد غالباً على مضادات الهيستامين أو القطرات أو الكورتيكوستيرويدات وفي معظم الأحيان علاجاً طويل الأمد ل"إزالة التحسس".

تبدأ الحساسية من رد فعل مناعي معين على مواد غريبة عن جسم الإنسان تسمى مسببات الحساسية، ومنها غبار الطلع.

تتوالى ثلاث فترات موسمية لحبيبات اللقاح خلال العام. أولها حبوب لقاح الشجر (الزيتون والدلب والبتولا والبلوط...). ثم فترة حبوب لقاح العشب التي تتوافق مع فترة حمى القش. وينتهي الموسم بحبوب اللقاح العشبية والنبتات العطرية.

يعتمد انتشار حبيبات اللقاح هذه على الأحوال الجوية. وتساهم الحرارة في تعزيز التلقيح، فيما تشتت الرياح الحبيبات في الهواء.

وساهم ارتفاع الحرارة، في وقت مبكر من الموسم هذه السنة، في انتشار كمية كبيرة جداً من حبيبات لقاح العشب.

وبحسب آخر نشرة صادرة عن الشبكة الوطنية للمراقبة البيولوجية الهوائية التي تتولى مراقبة محتوى الجزيئات البيولوجية في الهواء، ما زالت فرنسا في حال تأهب قصوى في ما يتعلق بأخطار الحساسية.

ورغم أن الجزء الأكبر من أنواع الحساسية يتراجع بعد نهاية يونيو، يتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مواسم حساسية أطول وربما أكثر شدة بفعل الاحترار المناخي.

وقال الناطق باسم الشبكة الوطنية للمراقبة البيولوجية الهوائية سامويل مونييه إنه لاحظ "خلال 30 عاما أن كميات حبيبات لقاح شجرة البتولا ازدادت في الأجواء بنسبة 20 في المئة". ومع ارتفاع درجات حرارة الكوكب، تنتشر بعض النباتات أو الأشجار أيضاً في مناطق جديدة.

وتوقع المتخصصون أن يزداد حتما عدد المصابين في السنوات المقبلة.

وحذّرت رئيسة نقابة خبراء الحساسية إيزابيل بوسيه من أن "الاحترار المناخي سيؤدي إلى إطالة مواسم حبيبات اللقاح، في حين أن التلوث سيجعلها أكثر حدة".

وأضافت "هذه قضية صحة عامة حقيقية. عندما لا يعاني المرء حساسية شديدة، لا يمكنه فهم ماهيتها، إذ إن لها تأثيراً كبيراً على نوعية الحياة".

المصدر: آ ف ب