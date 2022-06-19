إصابة وزير مصري بفيروس كورونا

شعبان بلال (القاهرة)

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء الفحوص الطبية، مشيراً إلى أن الأعراض بسيطة ويتبع البروتوكول العلاجي.

وطمأن الوزير متابعيه، على موقع «فيسبوك»، عن حالته الصحية، مضيفاً أن الأعراض بسيطة، وأنه يتابع العمل عن بُعد لحين اكتمال الشفاء.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أثبتت الفحوص الطبية إصابتي بفيروس كورونا (كوفيد 19). الحمد لله الأعراض بسيطة، أتبع البروتوكول العلاجي وأخضع للعزل المنزلي وأتابع العمل عن بُعد لحين اكتمال الشفاء إن شاء الله. أتمنى للجميع السلامة".

وقبل يومين، ألغت مصر جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إليها، في إطار متابعة الحالة الوبائية داخلياً وخارجياً.

يشهد الوضع الوبائي في مصر تحسناً كبيراً وانخفاضاً لمعدلات الإصابة بـ"كورونا"، وتراجع حالات الحاجة لدخول المستشفي.