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يدفع 19 مليون دولار مقابل غداء
رجل الأعمال الأميركي وارن بافيت
19 يونيو 2022 17:30

سيدفع شخص 19 مليون دولار أميركي لتناول الغداء مع الملياردير الأميركي وارن بافيت بعد فوزه بالمزاد السنوي الحادي والعشرين والأخير لصالح منظمة غير حكومية تساعد المشردين في مدينة سان فرانسيسكو.
وأوضح بيان صادر عن مجموعة "إي باي" للتجارة الإلكترونية أن المزاد افتتح، يوم الأحد الفائت، بسعر أساسي حُدِد بمبلغ 25 ألف دولار، وأغلق ليلة الجمعة عند 19 مليوناً و100 دولار.
تتولى "إي باي" تنظيم هذه المزادات لمصلحة منظمة "غلايد" غير الحكومية التي تحارب الفقر في سان فرانسيسكو، من خلال توزيع وجبات الطعام على المشردين، وتوفير المأوى والفحوص الطبية والتدريب المهني لهم، وسوى ذلك من الخدمات.
لم يشأ المتبرع الثري الكشف عن هويته. وسيمضي "وقتاً لا يُنسى في فترة بعد الظهر" مع رئيس شركة "بيركشير هاثاواي" القابضة وسبعة ضيوف آخرين في مطعم "سميث أند وولنسكي ستيك هاوس" في مدينة نيويورك.
كان رجل الأعمال الأميركي في مجال العملات المشفرة جاستن صن دفع 4,6 ملايين دولار لتناول الغداء مع وارن بافيت، أحد منتقدي البيتكوين، في آخر مزاد أقيم قبل الجائحة.
ونقل البيان عن بافيت قوله إنه التقى على مر السنين "أشخاصاً مثيرين للاهتمام من كل أنحاء العالم" ممن فازوا بغداء معه.
ورأى أن "الجامع المشترك بينهم هو أنهم يشعرون بأن الأموال ستستخدم على النحو الملائم".
وبلغ عدد المشردين في سان فرانسيسكو عام 2019 نحو ثمانية آلاف، وفقاً لإحصاءات بلدية المدينة.

المصدر: آ ف ب
وارن بافيت
وجبة غداء غالية
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