محمد الحلو يكشف لـ "الاتحاد" تفاصيل حالته الصحية

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



قال الفنان المصري محمد الحلو لـ "الاتحاد" إنه يستعد لدخول غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، اليوم الأحد، وذلك بعد فترة من عدم استقرار في الحالة الصحية.

وأضاف الفنان المصري محمد الحلو أن العملية الخاصة باليوم تتعلق بمنظار فيما أجرى الأشعة والتحاليل خلال الأيام الماضية الأمر الذي دفع الأطباء للتأكيد على أهمية إجراء العملية الجراحية.

وأكد الفنان المصري محمد الحلو على أنه يتلقى خدمة صحية متميزة ورعاية من كافة أجهزة الدولة، الأمر الذي أثنى عليه وشكر جمهوره المصري والعربي على كم الأسئلة التي تلقاها خلال الفترة الماضية اطمئنانا على حالته الصحية بعد انتشار سوءها وتدهورها بشكل مفاجيء.

والفنان المصري محمد الحلو يعد من أشهر مطربي فترة الثمانينات والتسعينات في مصر، ويعد من أبرز الأصوات الملتصقة بالأذهان العربية فيما يتعلق بتترات المسلسلات التلفزيونية التي كان أشهرها ليالي الحلمية.