مصري يكتشف آلية للتنبؤ بالحرائق وإخمادها خلال زمن قياسي

شعبان بلال (القاهرة)

نجح مهندس مصري ضمن فريق من الخبراء والباحثين في أستراليا في اكتشاف آلية للتنبؤ بحرائق الغابات والبدء في عمليات الإطفاء خلال فترة زمنية قياسية، بهدف الحد من الخسائر الناجمة عن اندلاع حرائق الغابات.

ويعمل المهندس المصري مينا حنين ضمن فريق في الجامعة الوطنية الأسترالية لمعالجة المشاكل المتعلقة بتغير المناخ، وعلى وجه الخصوص حرائق الغابات، عبر استخدام الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، للتنبؤ بمناطق الحرائق المحتملة، ثم القيام بمزيد من الاكتشاف باستخدام الطائرات من دون طيار والصور الحرارية لاكتشاف البرق.

وتوصل الفريق البحثي إلى أن البرق هو أحد الأسباب الرئيسية من حرائق الغابات في أستراليا، حيث تسبب الصيف الأسود الأسترالي في خسارة أكثر من 17 مليون هكتار من الأراضي وأكثر من 20 مليار دولار قيمة الضرر.

وحول كيفية اكتشاف الحرائق، قال المهندس المصري مينا حنين إن البرق يضرب الأشجار ما يؤدي لاشتعال النار في حالة استيفاء الظروف الجوية المناسبة، أي الحرارة والرياح، وذلك قد يستغرق ساعات أو أيام، ولكن الاكتشاف يساعد على رصد تلك التغيرات، ويتم نشر طائرة شراعية مائية من دون طيار مع كمية من الماء لاحتواء الحريق وقمعه بمجرد حدوثه.

وأضاف حسب بيان لوزارة الهجرة المصرية، أن هدفهم تحقيق وقت اكتشاف أقل من 60 ثانية ووقت كبت أقل من 5 دقائق، ليتم التنفيذ حال موافقة الحكومة الأسترالية على تطبيقه.