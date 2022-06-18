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«سبايس إكس» تفصل موظفين انتقدوا «ماسك»
«سبايس إكس» تفصل موظفين انتقدوا «ماسك»
19 يونيو 2022 01:42

نيويورك (أ ف ب)

فصلت شركة «سبايس إكس» عدداً من الموظفين كتبوا «رسالة مفتوحة» انتقدت تصرفات إيلون ماسك في المجال العام، وأشارت مديرة العمليات في الشركة إلى أنّ «مجموعة صغيرة» من الموظفين أرسلت «كتاباً مفتوحاً» إلى زملائهم، يطالبونهم بالتوقيع والمشاركة في استطلاع رأي، وأضافت أنّ بعض الموظفين شعروا «بعدم ارتياح وبغضب لأن الرسالة تدعوهم للتوقيع على ما لا يعبّر عن آرائهم»، وتابعت: «لدينا الكثير من العمل المهم ونحن بغنى عن هذا النشاط غير المناسب»، وبعد إجراء التحقيقات قررت الشركة «صرف عدد من الموظفين المشاركين في إعداد الكتاب»، من دون أن تحدد عددهم.

سبايس إكس
إيلون ماسك
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