«رانيننغ آب ذات هيل» تعود لسباق الأغنيات بعد 37 عاماً

لندن. (أ ف ب)

تصدرت أغنية «رانيننغ آب ذات هيل» لكيت بوش سباق الأغنيات البريطاني بعد 37 عاماً على طرحها، بفضل نجاح مسلسل «سترينجر ثينغز» عبر نتفليكس والذي ترافق المغنية الإنجليزية موسمه الجديد، لتسجل بوش أطول فاصل بين صدور الأغنية واحتلالها المركز الأول. وكان الرقم القياسي السابق لأغنية «لاست كريسماس» لفرقة «وام» التي تصدرت الترتيب بعد 36 عاماً على إطلاقها، كما أصبحت بوش -63 عاماً- أكبر مغنية سناً تتصدر الترتيب، واحتلت الأغنية المركز الثالث عند طرحها عام 1985، وتجددت شعبيتها بفعل النجاح الواسع للمسلسل الخيالي «سترينجر ثينغز».