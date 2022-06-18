مجلات لبنان في «ذاكرة مدينة»

بيروت (أ ف ب)

حوّل الفنان اللبناني الفريد طرزي قاعة مركز «أمم للتوثيق والأبحاث» في ضواحي بيروت إلى مساحة تاريخية تستعرض «تطور المجلات اللبنانية» خلال نصف قرن، ويضم المعرض الذي يحمل عنوان «ذاكرة مدينة من ورق» آلآف الرسائل والمئات من أغلفة المجلات وعشرات الملصقات، تعود إلى ثلاثينيات القرن العشرين إلى الثمانينيات، وفي وسط القاعة، تستقبل الزائر مجسمات بالأبيض والأسود أو بالألوان، لشخصيات نسائية من عالم الفن، وعلى رفوف خشبية مجلات متعددة العناوين والأغلفة، وبورتريهات مرسومة لشخصيات كصباح ومريم فخر الدين وغيرهما، تبدو كلوحات فنية بألوانها وخطوطها، رسمها كبار الفنانين اللبنانيين.