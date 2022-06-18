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«جون سنو» يستكمل «غايم أوف ثرونز»
«جون سنو» يستكمل «غايم أوف ثرونز»
19 يونيو 2022 01:42

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تعمل منصة «إتش بي أو» على تتمة لمسلسل «غايم أوف ثرونز» تتمحور على جون سنو، وهو الشخصية المفضلة لدى محبي المسلسل، ويتوقع أن يُسند الدور إلى الممثل البريطاني كيت هارينغتون الذي كان يؤدي الشخصية، وتدور أحداث المسلسل الجديد بعد ختام الجزء الثامن من «غايم أوف ثرونز»، حيث يعتبر جون سنو أنه الوريث المحتمل للعرش في ويستيروس، وهي مملكة يغادرها في نهاية المسلسل متجهاً نحو المناطق الشمالية الجليدية والمعادية، وأعرب عدد من محبي المسلسل عن فرحهم لفكرة عودة إحدى شخصيات المسلسل، وتساءل آخرون عن المنطق الذي استند إليه هذا القرار بعدما خيّبت الحلقة الأخيرة آمالهم.

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