7 مدن الأكثر تلوثاً

ترجمة: عزة يوسف

تعاني مدن كثيرة حول العالم من مشكلة تلوث الهواء، حتى أن بعضها تسمى مدن الضباب الدخاني، ونشر موقع Love Exploring البريطاني تقريراً تضمن 7 من أكثر المدن تلوثاً.

1 ـ بيوادي في الهند

تُعتبر المدينة أحد المراكز الصناعية المهمة باعتبارها موزعاً للسيارات، تشتهر بمستويات تلوث هواء عالية للغاية نتيجة انبعاثات المركبات والصناعات مثل الصلب والإلكترونيات.

2 ـ خوتان في الصين

تقع المدينة القديمة في الصحراء، وهي جزء من منطقة شينجيانغ أويغور. تشتهر بنسج الحرير والسجاد، وترتفع نسبة التلوث فيها بسبب محيطها الصحراوي، حيث تشهد العديد من العواصف الرملية التي تعكر هواءها.

3 ـ فيصل آباد في باكستان

تمثل مركزاً رئيساً للصناعة والتوزيع بفضل موقعها المثالي وطرقها والسكك الحديد. وتعاني من انبعاثات المركبات والمصانع ومحطات الطاقة وحرق المحاصيل، ما يجعلها ثالث المدن تلوثاً حول العالم.

4 ـ دكا في بنغلاديش

تعتبر واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في العالم، حيث تزدحم شوارعها بشكل كبير، وتعاني من تلوث الهواء بسبب انبعاثات المركبات وأبخرة المصانع وتراكم الغبار.

5 - إنجامينا في تشاد

تشترك في الحدود مع الكاميرون، ومع ارتفاع مستويات تلوث الهواء تم تصنيفها على أنها خامس أكثر المدن تلوثاً حول العالم.

6 - كاراغاندا في كازاخستان

تحظى المدينة بشعبية سياحية، حيث كانت أحد مواقع الحرب العالمية الثانية. وبسبب مناطقها الصناعية والسيارات القديمة وصناعة التعدين، ترتفع معدلات تلوث الهواء فيها.

7 - سيدهارت ناغار في النيبال

المدينة أحد المراكز الصناعية الرئيسة في النيبال، تدعم نموها الاقتصادي من خلال تجارتها مع الهند، ونظراً لموقعها في وادي كاتماندو، فإن الجبال المحيطة بها تحبس الهواء الملوث والسام في المدن الصناعية الثقيلة.