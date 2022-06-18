3 طرق لتنظيم الوقت

أبوظبي (الاتحاد)

في ظل الأحداث والمسؤوليات، قد يكون من الصعب وضع حدود للتعامل مع الوقت بشكل جيد. وللسير في طريق النجاح، نقل موقع Mind Body Green الأميركي المهتم بالعناية بالجسد والروح، 4 طرق عن خبراء علم النفس لتنظيم الوقت.

1 - ضبط المنبه:

كي لا تضيع الكثير من الوقت خلال نشاط ما وتشعر بأنك خارج نطاق السيطرة، يمكنك ضبط منبهَين، أحدهما قبل المغادرة بـ 10 دقائق حتى تتمكن من الاستعداد، والثاني لموعد المغادرة. وهكذا تتمكن من استعادة السيطرة على وقتك.

2 - مهلة زمنية:

وضع مهلة زمنية للانتهاء من مهمة ما، مفيد لتقدير وقتك ووقت الآخرين. ومن الأفضل أن يكون هناك تخطيط للاستفادة من الوقت على أفضل وجه.

3 - الاسترخاء:

قد يؤدي الانشغال باللقاءات أو الاجتماعات أو المهام الأخرى، إلى الإرهاق. ولتجنب ذلك يمكنك استقطاع 10 دقائق من وقتك لتصفية ذهنك عبر الاسترخاء وتمارين التنفس لإعادة ضبط الدماغ ليتمكن من الانتقال بسلام من حدث إلى آخر.

4 - إعادة الجدولة:

إذا كان جدولك مكتظاً للغاية، فلا بأس بأن تقوم بإعادة الجدولة أو استغلال بعض الوقت لصالحك. ولا تخجل من أن تخبر الآخرين بأنك مشغول حالياً وسوف ترد عليهم لاحقاً.