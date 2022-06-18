أحمد العسم يكتب: الشعر رمان القلب

الشعر ينزف.. دائماً ما ذهبت بأحلامي وأمنياتي إلى البعيد وكنت كمن يوزع النور ويحمله في قلبه، دائماً ما أحببت الكتب والكُتاب حتى أخذتني إلى أماكنها. وفي زيارتي لمعرض الكتاب في أبوظبي 2022، كانت أسئلة الغياب جارحة عن أصدقائي الشعراء والكتاب الذين رحلوا والذين أجبرتهم الوعكة الصحية على الانزواء فكنت أحزن، وفي كل مرة أضع كرسياً وأتحدث بحب عن أحدهم وأنزف، حتى نزف الشعر.

الشعر ينزف.. آسف على كمية الشعر والسنين من صوتي الذي انتظرتك معه الليالي وآنس وحدتك، لا أجدك فيه، لا تأتي حتى، لا تأتي، لا بركة في عودتك، عدمها الحزن، وفراقك مهم في هذه اللحظة، الاشتعال، الرماد للورق والأرض بلا نبات أخضر، قاحلة، آمال تلاشت، هي حقيقة الذنب، في صوري الخاصة، وجدك عرجاء العقل، الثمار المرة في حديقة الخدعة، أمل وردة ميتة، ويوم طويل على كرسي في مكان عام ولا ينتظره أحد. أفكر بأن أكون غاضباً حين يذكر القلم دفتر الشعر، المودة، الركن الذي تحدثينني منه، المرآة التي تركت قبلتك كتذكار. أود جداً أن تتسلل الرطوبة إلى الغرفة، يبتل الدافع ويذوب المعنى على تلك الأيام التي خسرنا فيها النوم. أريد أن أحملك صحتي وتتبعك الأخطاء إلى سريرك البارد والأبدي، لن أحميك من الشعر والهتافات من مرايا الشارع، من غرور التفاح. أتركك والضياع في بستان القلب، لن أكون وفياً للحنين، إبرة وخيط في الوجدان، سأركض وأركض حتى تسقط من ثيابي أنفاسك ومن جيوبي صورك. هكذا دائماً البحر حين تنزل في صدره موجة حارة يحضن الأسف. علينا أن نتشارك قبل الوداع في ابتسامة أو حلم، نفتح حساب الأيام ونقف أمام قميص مفتوح، نتفادى الخيارات. وداعاً يا مكاناً خبأنا في جوفه، خرج بِنَا من هشاشة العلاقة سالمين، وجاء بِنَا لنعترف بعد كل يوم فيه ننجو من فعلتنا، نتخذ القرار هالكين. وداعاً قبل أن تنام خواطرنا في كذبة الحب والروابط، ويتحول الرمان إلى نزف، مبتعدين الآن أكثر يا صوتي، أنت تحت تأثير ماء الدمع، وعلاقة سابقة في فمك. حتماً لا يوجد غيرك خلف الباب منتظراً الاعتذارات تأتي وأنت في وحدة قلقة وعصيبة. وهذا أبرز حدث، البعد الرحيم، يا عيون ترقبي بعد أن يمر الصباح والشمس ترتفع.

الشعر ينزف.. كلما كنت قريباً من الظل، ودعتك بصورة أهلت عليها الأيام وغاصت. لا أعرف أحداً حتى أحمله ثقلي سوى هذا البرميل الواقف على جنب الشارع. كلما اكتظ قميصي خرجت من النوم جارحاً بصوتي الحياة. سأفعل حتماً لأنني أنتمي لهذا الإزعاج والفوضى. أتحرر مني، وهذه الصناديق داخلها صورك. قبل أن نأخذ المنديل، نجفف الصدمة، ونقول في هدوء كهذا الصباح، في هذه المدينة المختبئة في «المول» تستضيفك على فنجان قهوة، تستجيب بطمع وافر ولا تقبل الرأي مثل الكتب، توضع في صندوق وتكدس يختفي فيها السراب. يد تعطي ويد تمنع هذه الحياة شفافة وجارحة أيضاً وبعيدة. نحن أكبر مسافة من الآن، أكبر حجماً مع الألم، نتأذى صامتين.

الشعر ينزف.. أتعبتنا الأحلام ونحن نصف لها ما بيننا من إصرار غادرنا وتركناها على السعي والهامش. شيء ما غرد منفرداً وبدأ يبعد. الصيف اشتباكات وهمية في رسائل من دون محتوى. الأسف ظاهرة جديدة وحرف كسول في المدينة الكبيرة التي ترفض الشعر والحداثة على الميلان. الشعر يكره الأسمنت. «طيع وهين»، الظن مرهق، الشعر طويل كقطار، الشعر ريح وصف بالثقيل، الشعر ينزف.