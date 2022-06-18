هل التحدث إلى مصاب بكورونا ينقل العدوى؟.. دراسة تجيب

من المعروف أنه عندما يعطس شخص أو يسعل، فمن المحتمل جداً أن ينقل القطيرات التي تحمل فيروسات مثل فيروس كورونا المستجد إلى الآخرين في المنطقة المجاورة له. لكن هل التحدث إلى شخص مصاب ينطوي أيضًا على زيادة خطر الإصابة بالعدوى؟ كيف تتحرك قطرات الكلام أو "الهباء الجوي" في الجو بين الأشخاص الذين يتفاعلون؟

للإجابة على هذه الأسئلة، أجرى فريق بحثي عمليات محاكاة حاسوبية لتحليل حركة الرذاذ المنبعث أثناء الكلام.

يضم الفريق باحثين من قسم هندسة الطيران في المعهد الهندي للعلوم (IISc) ومتعاونين من معهد الشمال للفيزياء النظرية (NORDITA) في العاصمة السويدية ستوكهولم والمركز الدولي للعلوم النظرية (ICTS) في مدينة بنغالور الهندية.

وقد نُشرت الدراسة في مجلة Flow.

تصور الفريق سيناريوهات لوقوف شخصين بلا أقنعة على مسافة قدمين أو أربعة أو ستة أقدام يتحدثان مع بعضهما البعض لمدة دقيقة تقريبًا، ثم قدروا معدل ومدى انتشار رذاذ الكلام من شخص إلى آخر.

أظهرت عمليات المحاكاة، الخاصة بهذه المحادثة، أن خطر الإصابة بالعدوى كان أعلى عندما يتصرف شخص كمستمع سلبي ولم ينخرط في محادثة ثنائية الاتجاه. يبدو أيضًا أن عوامل مثل اختلاف الارتفاع بين الأشخاص الذين يتحدثون وكمية الرذاذ المنبعث من أفواههم تلعب دورًا مهمًا في انتقال الفيروس.

يقول سيراب ديوان، الأستاذ المساعد في قسم هندسة الطيران وأحد مؤلفي الدراسة "التحدث نشاط معقد ... وعندما يتحدث الناس، فهم لا يدركون حقًا ما إذا كان يمكن أن يشكل ذلك وسيلة لانتقال الفيروس".

في الأيام الأولى لوباء كوفيد-19، اعتقد الخبراء أن الفيروس ينتشر في الغالب من خلال السعال أو العطس فقط. لكن سرعان ما أصبح واضحا أن العدوى بدون أعراض تؤدي أيضًا إلى انتشار المرض. مع ذلك، فإن عددًا قليلاً جدًا من الدراسات نظرت في انتقال الهباء الجوي عن طريق الكلام كوسيلة محتملة للعدوى، وفقًا لديوان.

تضمن التحليل، الذي أجراه الفريق حول تدفق الكلام، إمكانية دخول الفيروس عبر العينين والفم في تحديد خطر الإصابة بالعدوى بينما تناولت معظم الدراسات السابقة الأنف فقط كنقطة لدخول الفيروس.

وقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً لإجراء هذه المحاكاة، كما يوضح روهيت سينغال، أحد مؤلفي الدراسة، وهو طالب الدكتوراه في قسم هندسة الطيران.

ويضيف ديوان أن من الصعب محاكاة تدفق رذاذ الكلام بسبب الطبيعة شديدة التقلب للتدفق. كما أن عوامل مثل معدل التدفق في الفم ومدة الكلام تلعب أيضًا دورًا في تشكيل تطوره.

أظهرت عمليات المحاكاة أنه عندما كانت مكبرات الصوت إما من نفس الارتفاع، أو ذات ارتفاعات مختلفة تمامًا (أحدهما طويل والآخر قصير)، كان خطر الإصابة أقل بكثير مما كان عليه عندما كان فرق الارتفاع معتدلاً.

بناءً على النتائج التي توصلوا إليها، يقترح الفريق أن مجرد إبعاد رؤوسهم بنحو تسع درجات عن بعضهم البعض مع الحفاظ على التواصل البصري يمكن أن يقلل من مخاطر بشكل كبير.

لمواصلة البحث، يخطط الفريق للتركيز على محاكاة الاختلافات في ارتفاع أصوات مكبرات الصوت ووجود مصادر تهوية في المناطق المجاورة لمعرفة التأثير الذي يمكن أن تحدثه على انتقال الفيروس. كما يخططون للدخول في مناقشات مع صانعي سياسات الصحة العامة وعلماء الأوبئة لوضع مبادئ توجيهية مناسبة.

يقول ديوان "مهما كانت الاحتياطات التي يمكننا اتخاذها أثناء عودتنا إلى الحياة الطبيعية في تفاعلاتنا اليومية مع الآخرين، فإنها ستقطع شوطًا طويلاً في الحد من انتشار العدوى".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي