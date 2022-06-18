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صور.. بايدن يتعرض لحادث على دراجته الهوائية
بايدن يقود دراجته الهوائية
18 يونيو 2022 18:59

تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية، صباح اليوم السبت.
لكن الرئيس، البالغ 79 عاماً، لم يصب بأذى.

  • بايدن يسقط من دراجته الهوائية
    بايدن يسقط من دراجته الهوائية

وأظهرت صور، وزعها البيت الأبيض، الرئيس الأميركي وهو ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول "أنا بخير. لقد علقت قدمي".

  • بايدن وزوجته جيل يقودان دراجتيهما
    بايدن وزوجته جيل يقودان دراجتيهما

كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما في "ريهوبوث بيتش" في ولاية ديلاوير.

  • جو بايدن
    جو بايدن يتحدث مع المارة

ووقع الحادث عندما همّ الرئيس الأميركي بالتوقف لتحية مؤيديه والأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له. وقضى دقائق عدة يتجاذب أطراف الحديث مع الأشخاص الذين تجمعوا لمشاهدته على الدراجة.

  • واعتاد بايدن قيادة الدراجات في منطقة "جوردونز بوند" بديلاوير خلال عطلات نهاية الأسبوع.
    وقال البيت الأبيض إنه لا حاجة لرعاية طبية. وأوضح مسؤول بالبيت الأبيض، طلب عدم نشر اسمه، أن الرئيس "بخير. ويتطلع لقضاء باقي اليوم مع أسرته".

المصدر: آ ف ب
جو بايدن
حادث
دراجة هوائية
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