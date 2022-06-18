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صور.. غزلان الريم مهددة بالانقراض في العراق
غزلان الريم في العراق
18 يونيو 2022 17:21

تبحث غزلان الريم المتبقية في محمية ساوة في جنوب العراق، عن شيء لتأكله، بعد هلاك لحق بها وجعلها مهددة بالانقراض.
انخفضت أعداد هذه الغزلان من 148 إلى 87 رأساً في شهر واحد فقط إثر الجوع وانقطاع موارد الغذاء عن هذه الحيوانات النادرة، والجفاف.
نفق نصف هذه الغزلان منذ 29 أبريل، ولا شيء يمكن فعله، فالأمطار كانت شحيحة هذا العام، وكذلك الدعم بالأعلاف الضرورية لبقائها.

  • غزلان الريم
    غزلان الريم

انخفضت أعدادها في المحمية، التي أنشئت عام 2007، من 148 رأساً إلى 87 في شهر واحد، وفق الطبيب البيطري تركي الجياشي مدير مشروع محمية ساوة الطبيعية في محافظة المثنى.
ويقول الطبيب البيطري تركي الجياشي مدير مشروع محمية ساوة الطبيعية في محافظة المثنى، في مقابلة صحفية: «منذ يوم 29 أبريل، بدأ هلاك الحيوانات».
وفي حين أن «توقّف الإمدادات الغذائية»، شكّل أحد الأسباب، إلا أن «العوامل المناخية أثّرت بشكل كبير على غزلان الريم» أيضاً.

  • الطبيب البيطري تركي الجياشي
    الطبيب البيطري تركي الجياشي

وأضاف الجياشي أن أعدادها انخفضت في المحمية، التي أنشئت عام 2007، من 148 رأساً إلى 87 في شهر واحد.
وسط الصحراء، في المحمية، تبعثر ما بقي من هذه الغزلان البنية ذات القرون الرفيعة والوبر الصغير، وسط أرض جرداء تخلو من الخضار، فيما قام البيطري بخلط المياه بدواء للحيوانات التي احتمت في الظلّ.
الأرض من حولها جافة تماماً، والأعشاب يابسة. لا شيء لتأكله سوى كومة من القشّ، تجمّعت حولها الحيوانات البالغة، وصغير واحد. تظهر بعض الشجيرات في الأفق، خلف السياج المحيط بالمحمية.

تحت سطح من صفيح، وضعت حاويات من المياه لتشربها الحيوانات في الظلّ، فيما تبعثرت أكوام أخرى من القشّ في المكان استعداداً لإطعامها للحيوانات.
منع شحّ الأمطار هذا أيضاً ظهور نباتات عشبية تستطيع الحيوانات أن تقتات منها، كما يشرح الجياشي.
يرتبط حيوان غزال الريم تاريخياً بالصحراء العراقية، فضلاً عن توزعه في مناطق أخرى في العالم، ويصنفه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) على أنه من الأنواع «المهددة بالانقراض».

على مرّ السنوات، أدّى «التطور التقني وزحف الاستثمارات الزراعية على الصحراء إلى تناقص أعداد الحيوانات بالتدريج»، كما يشرح الجياشي.
وهناك محميات أخرى لغزال الريم في العراق وأبرزها في ديالى وكركوك والمدائن.

  • غزلان الريم في المحمية
    غزلان الريم في المحمية

ويقول مسؤول في دائرة الغابات التابعة لوزارة الزراعة، فضّل عدم الكشف عن هويته: «انخفض عدد غزلان الريم في ثلاث محميات بحوالي 25 بالمئة خلال السنوات الثلاث المنصرمة».
وأضاف أن أعدادها في هذه المحميات الثلاث 224. 

المصدر: آ ف ب
غزلان
الأنواع المهددة بالانقراض
الانقراض
غزلان الريم
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