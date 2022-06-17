أغنية عمرها نحو 40 عاما تحقق أرقاما قياسية

تصدرت المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية كيت بوش قائمة الأغاني الفردية في بريطانيا، الجمعة، بأغنيتها التي تعود لعام 1985 رانينج أب ذات هيل (صعود هذا التل).

وسجلت المغنية عدة أرقام قياسية بهذه الأغنية التي عاودت الصعود بفضل مسلسل سترينجر ثينجس (أشياء غريبة) على خدمة "نتفليكس".

وحققت أغنية "رانينج أب ذات هيل"، المركز الثالث خلال عرضها الأصلي لكنها حظيت بقاعدة معجبين جدد بين جيل أصغر سنا.

وحققت الأغنية مراكز جيدة في جداول الأغاني بعدة دول من بينها الولايات المتحدة منذ عرض الجزء الأول من الموسم الرابع من مسلسل (أشياء غريبة) في أواخر مايو الماضي.

كانت كيت قد انطلقت إلى سماء النجومية في عام 1978 بفضل صوتها المتفرد وحركاتها الراقصة المعبرة عندما كانت في التاسعة عشرة فقط من عمرها.

أدلت كيت، التي يبلغ عمرها الآن 63 عاما، بتعليق نادر على الشعبية المتجددة للأغنية عندما قالت، في بيان في وقت سابق من الشهر الجاري "من المؤثر للغاية أن الأغنية قوبلت بهذا الحماس، خاصة أنها حققت نجاحا بفضل المعجبين الشبان الذين يحبون العروض الفنية".