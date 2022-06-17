موجة الحر تتواصل في دول أوروبية عدة

تتواصل موجة حر شديد، اليوم الجمعة، في دول أوروبية عدة حيث ينتظر أن تبلغ الحرارة مستويات قياسية غدا السبت لتتجاوز 40 درجة.

وقال ماتيو سوريل خبير المناخ في مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية "إنها موجة الحر الأبكر موسميا التي يتم تسجيلها في فرنسا" منذ 1947، معتبراً أنها مؤشر إلى "التغير المناخي". وقد حذرت الأرصاد الجوية من أن "الحرارة سترتفع بشكل إضافي بعد ظهر السبت" في غرب البلاد ويمكن أن تصل إلى مستويات قياسية.

سبق أن كسر الرقم القياسي لشهر يونيو الجمعة في 13 منطقة على الأقل مع وصول الحرارة إلى 40,4 درجة مئوية في منطقة كاركاسون بجنوب فرنسا.

وتكثف موجات الحر في أوروبا هو نتيجة مباشرة لظاهرة الاحتباس الحراري.

في فرنسا، امتدت موجة الحر إلى كل البلاد تقريبا ووضعت 14 دائرة في الجنوب الغربي في حالة تيقظ أحمر. وتمكن الطلاب في هذه المناطق من البقاء في منازلهم اليوم الجمعة.

صرحت وزيرة الصحة الفرنسية بريجيت بورغينيون، خلال زيارة إلى دار مسنين في جنوب غرب البلاد "نواجه موجة حر مبكرة للغاية، موجة قوية تستمر أكثر مما هو متوقع".

في إسبانيا، يواصل رجال الإطفاء، اليوم الجمعة، مكافحة العديد من الحرائق في مختلف أنحاء البلاد التي ضربتها موجة حر استثنائية منذ نحو أسبوع، مع حرارة تجاوزت أحيانا 40 درجة مئوية.

الحريق الأكبر اندلع في سييرا دي لا كوليبرا في شمال غرب البلاد حيث احترق ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف هكتار من الغابات صباح اليوم الجمعة، حسبما أعلنت منطقة قشتالة-ليون.

وفي شمال شرق البلاد، تواجه منطقة كاتالونيا أيضا عدة حرائق. والأخطر، اندلع قرب بالدومار في مقاطعة ليريدا حيث أتت النيران على أكثر من 940 هكتارا من الغابات بحسب الحكومة الإقليمية الكاتالونية.

موجة الحر هذه غير المألوفة لهذا الوقت من السنة في إسبانيا، أدت إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة وصولا إلى 43 درجة ويرتقب أن تستمر حتى السبت.

في شمال إيطاليا، تستعد لومبارديا لإعلان حالة الطوارئ في مواجهة الجفاف القياسي الذي يهدد المحاصيل ويتم أساسا تقنين المياه في عدة مدن في شمال البلاد. هذه المنطقة، التي تضم محاصيل زراعية مهمة، تواجه أسوأ جفاف منذ 70 عاما.

في بريطانيا، ارتفعت درجات الحرارة، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 30 درجة مئوية، فيما سجلت بريطانيا اليوم الأشد حرارة للعام حتى الآن لليوم الثالث على التوالي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة تجاوزت 30,7 درجة مئوية في هيثرو بعد منتصف نهار اليوم. وقد تقفز إلى 34 درجة مئوية في أجزاء من جنوب شرقي البلاد، حيث يتوقع مكتب الأرصاد الجوية هناك أنه يمكن أن يكون اليوم الأكثر حرارة.

وجرى كسر درجة الحرارة القياسية للعام لليوم الثالث على التوالي، وكانت درجة الحرارة المرتفعة السابقة تبلغ 29,5 درجة مئوية.