مليار مريض نفسي في العالم !

جنيف (أ ف ب)

دعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، دول العالم كافة إلى زيادة استثماراتها في مجال الصحة النفسية، مؤكدة أن المعاناة هائلة على هذا الصعيد وقد تفاقمت بفعل جائحة كوفيد- 19، حيث ازدادت نسب الإصابة بالاكتئاب والقلق بواقع الربع، وحتى قبل بدء الجائحة، كان حوالي مليار شخص في العالم يعانون نوعاً من الاضطرابات النفسية، وفق ما أعلنت المنظمة في دراسة استغرق إعدادها عقدين.

لكن استثمارات رعاية هذه الحالات لم تشهد أي ازدياد، إذ إن 2% فقط من الميزانيات الوطنية للصحة، وأقل من 1% من إجمالي المساعدات الدولية على قطاع الصحة مخصصة للصحة النفسية.