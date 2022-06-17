السبت 18 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
قبر لمتصفح «إنترنت إكسبلورر» !
قبر لمتصفح «إنترنت إكسبلورر» !
18 يونيو 2022 01:37

سيول (أ ف ب) 

بنى مهندس معلوماتية كوري جنوبي قبراً انتشرت صوره على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية، تكريماً لذكرى «إنترنت إكسبلورر» بمناسبة وقف مجموعة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة هذا المتصفح الشهير للشبكة العنكبوتية.

وأقام المهندس كيونغ جونغ البالغ 38 عاماً شاهد قبر على سطح مقهى في مدينة غيونغجو في جنوب كوريا الجنوبية، عليه حرف «e» الشهير الذي ظهر على مئات ملايين أجهزة الكمبيوتر، وخلافاً لبلدان أخرى كثيرة، بقي مستخدمو الإنترنت في كوريا الجنوبية، متمسكين باستخدام «إنترنت إكسبلورر» الذي أنهت «مايكروسوفت» رسمياً العمل به بعد 27 عاماً على إطلاقه.

الإنترنت
شبكة الإنترنت
مايكروسوفت
الشبكة العنكبوتية
آخر الأخبار
رحيل جدلي لـ «جيريبكو» عن سيسكا موسكو!
الرياضي
رحيل جدلي لـ «جيريبكو» عن سيسكا موسكو!
اليوم 17:01
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لروسيا بشأن المجاعة
اليوم 16:53
شعار المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
تسجيل هزة أرضية خفيفة في منطقة البطائح
اليوم 16:45
بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني
عربي ودولي
جونسون يتمسك بإرسال مهاجرين إلى رواندا
اليوم 16:30
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
عربي ودولي
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
اليوم 16:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©