قبر لمتصفح «إنترنت إكسبلورر» !

سيول (أ ف ب)

بنى مهندس معلوماتية كوري جنوبي قبراً انتشرت صوره على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية، تكريماً لذكرى «إنترنت إكسبلورر» بمناسبة وقف مجموعة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة هذا المتصفح الشهير للشبكة العنكبوتية.

وأقام المهندس كيونغ جونغ البالغ 38 عاماً شاهد قبر على سطح مقهى في مدينة غيونغجو في جنوب كوريا الجنوبية، عليه حرف «e» الشهير الذي ظهر على مئات ملايين أجهزة الكمبيوتر، وخلافاً لبلدان أخرى كثيرة، بقي مستخدمو الإنترنت في كوريا الجنوبية، متمسكين باستخدام «إنترنت إكسبلورر» الذي أنهت «مايكروسوفت» رسمياً العمل به بعد 27 عاماً على إطلاقه.