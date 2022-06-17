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ماسك «الغامض» يثير قلق موظفي تويتر
إيلون ماسك
18 يونيو 2022 01:29

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أكد إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية خلال أول اجتماع مع موظفي تويتر، أنّه يسعى لأن يصبح عدد مستخدمي الشبكة مليار شخص، لكنه أظهر غموضاً بشأن مواضيع أساسية أمام الموظفين القلقين من احتمال عدم احترام مستحوذ الشركة المحتمل بعض القيم الخاصة بالمنصة.
وبعد أسابيع شهدت تطورات عدة، أجاب رجل الأعمال على أسئلة كثيرة طرحها الموظفون وتتمحور حول رؤيته وسياسته وأهدافه المتعلقة بثقافة الشركة، لكنه لم يوضح مدى عزمه على الاستحواذ على تويتر.
وأعاد الملياردير الإشارة إلى طموحه المتمثل في تنويع مصادر الدخل في المنصة.

إيلون ماسك
إلون ماسك
ايلون ماسك
تويتر
موقع تويتر
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