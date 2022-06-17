الرطب المحلي يُنعش الأسواق

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

وسط مشهدية مفعمة بالحراك، استقبلت أسواق الخضار والفاكهة في رأس الخيمة عدة أصناف من الرطب المحلي الآتي بوفرة من عمليات حصاد مَزارع المواطنين، والتي ساهمت في انخفاض أسعار بيعه خلال الأيام القليلة الماضية. وكانت أسعار الرطب المستورد من دولة شقيقة، وصلت في بداية موسم الحصاد قبل شهر، إلى نحو 270 درهماً للكيلوجرام، نتيجة ندرتها والطلب المتزايد عليها من المستهلكين المواطنين والمقيمين والزوار. ومع طرح الأصناف المحلية المتنوعة وبكثرة، انخفضت أسعار الرطب في السوق بشكل متسارع.

ألوان وأحجام

وقال البائع عبدالحميد محمد: تُطرح في السوق أصناف متنوعة من الرطب المحلي، بألوان وأحجام مختلفة، إذ يرغب المستهلكون بشرائها لتكون حاضرة على موائدهم لتناولها على مدار اليوم. ولفت إلى أن الرطب في بداية موسم حصاده، شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعاره بحيث تجاوز الـ 200 درهم، ولاسيما رطب «النغال» المستورد، ليتراجع بعدها حتى 70 درهماً للكيلوجرام ويصل اليوم إلى 10 دراهم. وأشار إلى أن الأسعار بدأت بالهبوط السريع مع موسم حصاد المَزارع المحلية التي قدمت أصنافاً مختلفة من الرطب المحلي، والتي تُطرح بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار منافسة، تتراوح بين 10 دراهم و25 درهماً، وتوقع أن تشهد الأسعار المزيد من الانخفاض مع تكاثر عرضها يوماً بعد يوم.

30 صنفاً

يوافقه الرأي البائع شمس الدين، الذي أشار إلى أن ما يزيد على 10 أصناف طُرحت في الأسواق، تسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بكميات كبيرة، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد طرح أكثر من 30 صنفاً من رأس الخيمة والإمارات المجاورة ودول أخرى، وكلها ستؤثر على تسجيل انخفاض ملحوظ للأسعار.

وذكر أن الأسواق تطرح حالياً عدة أصناف من الرطب، بينها «النغال» المحلي الذي تهاوى سعره من 70 درهماً للكيلوجرام قبل أسبوعين، ليتراجع بعدها إلى 40 درهماً، ويباع اليوم بـ 10 دراهم، أما رطب «الخنيزي»، فيباع الكيلوجرام منه بـ 15 درهماً. وقال إن المزيد من الأصناف ستُطرح قريباً، ومنها «اللولو» و«الهلالي» و«الخصاب» و«الخلاص»، التي يُقبل المستهلكون على شرائها لتناولها طازجة، وكذلك للعمل على تخزين بعضها لتناوله في المواسم التي تختفي فيها عن العرض في الأسواق.