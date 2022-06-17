5 وسائل للنوم جيداً

ترجمة: عزة يوسف

تؤثر اضطرابات النوم على صحتنا الذهنية والجسدية، ويجد البعض صعوبة في النوم في ظل ارتفاع درجات الحرارة والسهر، وإذا استمرت هذه الحالة لفترات طويلة تؤدي إلى الإصابة بالأرق. ونشرت صحيفة The Guardian البريطانية 5 نصائح لتحسين جودة النوم صيفاً:

الضوء المناسب

إذا تسلل الكثير من الضوء إلى غرفة النوم في الساعات الأولى من الصباح، يمكننا استخدام قناع العين. ويجب أن تكون الغرفة مظلمة تماماً، أو يكفي أن تكون الأضواء خافتة للسماح لمستويات الميلاتونين بالارتفاع، ما يسمح بنوم جيد.

مياه فاترة

ترتبط درجة حرارة الجسم مع النوم ارتباطاً وثيقاً، حيث تميل إلى الانخفاض مع الاستعداد للنوم وترتفع قبل الاستيقاظ. ومن الأفضل الاستحمام بمياه فاترة قبل النوم بساعة على الأقل حتى تتمدد الأوعية الدموية في الجلد، وتنخفض درجة حرارة الجسيم فنحصل على نوم أكثر جودة.

تنظيم وقت النوم

يُعتبر تنظيم وقت النوم والاستيقاظ من الأشياء التي يوصي بها الخبراء للحصول على نوم جيد ومستقر، لذلك علينا الالتزام بروتين صحي مثل تجنب تناول وجبات ثقيلة قبل ساعتين من النوم على الأقل. إذ إن الجسم لا يستطيع النوم والهضم في الوقت نفسه، وقد نواجه مشكلات عسر الهضم والانتفاخ. ومن المهم الحد من تناول الكافيين بعد وقت الغداء.

قيلولة قصيرة

تؤدي زيادة فترة القيلولة إلى المعاناة في النوم ليلاً، لذلك من الأفضل تجنبها لأنها تزعج النوم بدلاً من تحسينه، وإذا اضطررنا إليها، يجب ألا تكون طويلة أو روتينية.

لا للركض

يلجأ البعض إلى ممارسة رياضة الركض في المساء عندما تنخفض درجات الحرارة قليلاً، إلا أن الجانب السيئ أنها تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسيم فتجعل النوم أكثر صعوبة.